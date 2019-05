Lo scorso 7 maggio Chiara Ferragni ha festeggiato il suo trendaduesimo compleanno e dopo una cena in famiglia, ora ha deciso di continuare i festeggiamenti assieme suoi amici a Gardaland, ribattezzato per l'occasione Chiaraland. Questo ha scatenato una marea di critiche sul web, alle quali l'influencer dovrà rispondere a tono. Ormai è da giorni che la Blonde Saland viene continuamente bersagliata per via della vita agiata che conduce assieme a Fedez e per i suoi soldi spesi.

Gli utenti contro Chiara: 'Basta con queste manie di protagonismo'

Gli utenti di Instagram si sono scagliati nuovamente contro Chiara Ferragni, accusandola di spendere troppo e di fare delle scelte troppo esagerate. "Sei a Gardaland, non a Chiaraland. Basta con queste manie di protagonismo, per favore hai quarant'anni" ha commentato qualcuno accanto alla sua foto. "C'è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese, vergogna!" ha scritto un altro. "Ma smettila di fare la megalomane" ha rincarato la dose un altro.

Chiara Ferragni di nuovo nel mirino del web: questa volta per i folle party a Gardaland

Poi, c'è anche chi ha criticato il fatto che l'influencer sia entrata nel parco giochi più famoso d'Italia ad un orario non riservato al pubblico: "Potevate benissimo entrare nel parco ad un orario aperto a tutti, che vergogna. Che schifo, mi meraviglio di Gardaland".

Inoltre, è tornata l'accusa di mettere da parte Leone: "Andare a Gardaland senza il proprio figlio credo che sia una delle cose più meschine che si possano fare. Non mi importa se siete famosi, siete dei pessimi genitori ma proprio pessimi".

Ma non è la prima volta che accade: infatti Fedez e sua moglie sono stati bersagliati per aver trascorso le vacanze in Polinesia senza portare con loro il bambino.

Quanto potrebbe essere costato il party

Quanto avrà speso Chiara Ferragni per questa mega festa? Stando a quanto scritto sul sito di Gardaland, è possibile rilevare che è presente un servizio specifico per le feste di compleanno solitamente per bambini, ma quello che è stato organizzato dall'influencer va ben oltre.

Questo perché ha affittato l'intero parco dei divertimenti e per ragioni di privacy ci è entrata dopo l'orario di chiusura. Inoltre, stando a quanto rivelato da Leggo.it, la cifra spesa per il party si aggirerebbe intorno ai 2500 euro. Una cifra che potrebbe essere abbastanza realistica, dato che il costo standard per un party di compleanno a Castenuovo del Garda è di 80 euro per 5 persone, mentre per ogni persona in più si aggiungono altri 15 euro.

Il prezzo include una zona riservata, un servizio di rinfresco con patatine, zucchero filato e torta. Per l'accesso alle attrazioni turistiche viene messo a disposizione un biglietto a tariffa ridotta di 30 euro a persona.