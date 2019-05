Oggi ha avuto inizio una nuova settimana in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre, 'Un posto al sole'. Le anticipazioni dell'appuntamento di domani, martedì 21 maggio, svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Franco.

Quest'ultimo potrà tirare un sospiro di sollievo l'arresto di Gaetano Prisco. Il camorrista dovrà fare ritorno in carcere dopo che il complice Constantin Balan ha deciso di raccontare tutta la verità alla polizia rilasciando una testimonianza completa di quanto avvenuto. Le parole del ragazzo saranno determinanti per aiutare Giovanna a procedere con l'arresto di Prisco che vedrà complicarsi il proprio piano dopo che aveva voluto vendicarsi nei confronti della famiglia Boschi.

L'uomo ha dato la colpa a Franco e Angela (Claudia Ruffo) per averlo separato dalla compagna Valentina. Un'altra faccenda vedrà Franco (Peppe Zarbo) alle prese con nuovi problemi dopo essersi reso conto dello strano atteggiamento di Ciro (Vincenzo Alfieri). Quest'ultimo si è innamorato di Angela mettendo a rischio l'amicizia con il coach e Franco, dopo una serie di valutazioni, si accorgerà che il ragazzo si è realmente preso una cotta per la consorte. Il padre di Bianca noterà un certo imbarazzo tra Ciro e Angela al punto che vorrà capire cosa sia successo.

Serena non riesce ad essere convinta dell'idea imprenditoriale di Filippo e Roberto

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Serena (Miriam Candurro) alle prese con un periodo difficile nella sua esistenza che la porteranno ad affrontare i dubbi. La notizia dell'eredità farà ritornare la felicità alla famiglia Sartori ma finirà per creare dei problemi nel rapporto di coppia tra Filippo e Serena. La donna non sarà convinta della richiesta del marito intenzionato ad andare incontro alla proposta di Roberto di investire i soldi in un progetto imprenditoriale.

La lite tra Mariella e Cerruti

La figlia di Gigi Del Colle rimarrà dubbiosa dopo il continuo tentativo del marito di convincere la Cirillo ad accettare quest'idea sebbene non sia certa di prendere la decisione giusta. Nel frattempo aumenteranno le tensioni tra Mariella (Antonella Prisco) e Salvatore(Cosimo Alberti) per via della scelta del padrino che porterà a un litigio acceso tra i due amici. La vigilessa vorrebbe Guido (Germano Bellavia) come padrino del piccolo Lorenzo mentre Cerruti pretenderà che sia il padre Catello ad avere questo ruolo.

Infine Bice deciderà di intervenire in merito alla questione con l'intento di placare gli animi.