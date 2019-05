Mara Venier, volto noto della televisione italiana e in particolare della Rai, è stata soggetto di un siparietto divertente sul suo profilo Instagram. La conduttrice, mentre passeggiava per i corridoi di Mediaset (ospite di Maria de Filippi), portava dei pantaloni larghi che le sono calati lasciandola letteralmente in mutande.

Mara Venier, invitata dalla De Filippi, protagonista di una scenetta divertente

Mara Venier è da sempre molto attiva sui social dove è solita postare spesso foto e video relativi al suo programma domenicale.

Mara Venier rimasta in mutande mentre passeggiava

Ieri, nonostante sia una volto Rai, ha accettato l'invito di Maria De Filippi (per il suo programma Amici) a Mediaset. Mara Venier, dopo una considerevole pausa dagli ambienti Rai, nelle ultime due edizioni ha riportato gli ascolti del programma domenicale a ottimi livelli. Carpiti i segreti dei giovani influencer, Mara ha imparato a utilizzare Instagram con saggezza raccogliendo molti fans che la seguono con affetto. In Tv Mara è solita mostrarsi con abiti molto eleganti e mai volgari, con rarissime scollature, e spesso sempre ben coperta.

Su Instagram, però, nell'ultimo filmato postato è accaduto un incidente: mentre stava passeggiando per i corridoi di Amici, in compagnia di alcuni collaboratori, il marito la stava riprendendo di spalle quando improvvisamente le sono caduti i pantaloni lasciando la conduttrice a gambe scoperte. Il marito, che stava ironizzando proprio sul fatto che la moglie stesse indossando dei pantaloni larghi, è scoppiato in una risata insieme ai collaboratori a seguito del divertente siparietto.

L'evento ha scatenato senza ombra di dubbio un sorriso ma qualcuno tra i fan pensa che sia stato tutto calcolato. Alcuni commenti sotto il filmato sono stati diretti: "è tutto studiato", oppure "è stato fatto apposta" e addirittura "ridicola". Un fan, in particolare, è rimasto deluso dal comportamento di Mara e le ha scritto: "Tutto calcolato, comunque se fosse stato vero non era certamente da pubblicare...la pubblicazione di questo video non ha senso".

Gaffe della Venier a Domenica In

Nella puntata di ieri di Domenica In, la Venier, ha fatto una strepitosa gaffe. Durante l'intervista ad Arisa, nel lancio del video dedicato a lei, Mara non è riuscita a leggere quanto recitava il gobbo. "Scusate, ho dormito un'ora e mezza" si è giustificata Mara, dopo che ha ringraziato gli autori ha detto: "mandiamo il filmato ma non ho capito quello che c'è dentro". La "Zia Mara", infatti, la sera precedente era stata ospite proprio di Maria De Filippi, su Canale 5.

Probabilmente avrà fatto tardi e, la mattina seguente, è rimasta un pochino stordita.