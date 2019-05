Nuove segnalazioni giungono in rete e presto anche nel famoso studio Mediaset di Maria De Filippi. L'ultima segnalazione sembrerebbe interessare il tronista Andrea Zelletta e una delle sue corteggiatrici, Natalia Paragoni. Come rivela la fonte di Gossip 'Il Vicolo delle news' (con tanto di scatti fotografici), i due sono stati paparazzati nello stesso locale, a Milano, nel corso di un evento in cui vi erano presenti anche altri personaggi televisivi.

L'evento interessato, tenutosi al locale 'Armani', ha visto suonare il ballerino Stefano De Martino e tra gli ospiti presenti sono stati ritratti anche Ignazio Moser insieme alla sua dolce metà, Cecilia Rodriguez, la neo coppia composta da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi e per ultimi i due interessati della segnalazione in questione. A riportare alcuni scatti è la rivista "Spysee" la quale dimostra come i ragazzi presenti alla serata erano tutti insieme anche se non si sono mostrati tali sui social.

Nuova segnalazione sul trono classico: Andrea Zelletta e Natalia presenti all'evento 'Armani'

Come è noto ormai a tutti i fedeli telespettatori del programma condotto da Maria De Filippi, per i tronisti e le loro rispettive corteggiatrici è severamente vietato sentirsi e incontrarsi al di fuori dello studio o oltre le esterne registrate settimanalmente. Non si esclude che la presenza di entrambi allo stesso evento serale possa essere stata una semplice casualità.

A questo punto ciò che il pubblico si domanda è se i due si siano parlati o anche soltanto salutati.

Nonostante la segnalazione pervenuta, sembrerebbe non esserci alcuna notizia in merito a presunti atteggiamenti intimi o avvicinamenti tra Andrea e Natalia. Adesso non ci resta che attendere una nuova registrazione del trono classico per capire se l'avvistamento riportato sul web verrà realmente discusso non solo da parte della conduttrice, Maria, ma anche da parte della corteggiatrice di Zelletta rivale a Natalia, Klaudia Poznanska che dopo aver lasciato momentaneamente il programma ha creato non poco scompiglio al percorso del tronista.

U&D, Andrea Zelletta vicino alla scelta ma confuso

Come ha fatto sapere nelle ultime puntate trasmesse la scorsa settimana, Andrea è ancora confuso in merito alla sua scelta. A un passo dalla registrazione del fatidico momento, il tronista dovrebbe avere una minima preferenza per una delle sue corteggiatrici. Il percorso del ragazzo non ha solo creato dubbi e confusione allo stesso tronista ma soprattutto al pubblico che da casa non riuscirebbe a intravedere la sua presunta scelta.

Al momento, però, secondo alcuni commenti circolanti sul web, gran parte degli utenti presume che la decisione finale di Zelletta potrebbe ricadere proprio su Natalia.