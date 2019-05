Si è da poco concluso il quarto capitolo della serie “Gomorra” ispirata al capolavoro letterario di Roberto Saviano. Nonostante la conclusione della quarta stagione abbia lasciato i fedeli telespettatori con l’amaro in bocca a causa della morte inaspettata di uno dei protagonisti e del non ritorno di Ciro Di Marzio, già si pensa al seguito. Gomorra 5 si farà, ma prima della quinta serie sarà trasmesso al Cinema “L’immortale, un importante tributo a Ciro Di Marzio protagonista indiscusso delle precedenti stagioni interpretato da Marco D’Amore.

Un film su Ciro L'Immortale di Gomorra? Parla Marco D'Amore

Il tributo sarà trasmesso al cinema nel periodo natalizio e sarà un modo per scoprire particolari inediti del personaggio tanto amato della serie e per ripercorrere il suo cammino fino alla sua morte inaspettata.

La conferma sulla quinta serie è arrivata da Roberto Saviano

A conclusione degli ultimi due episodi della quarta serie, che hanno lasciato tutti senza parole a causa della morte inaspettata di Patrizia per mano di Gennaro Savastano, è arrivata la conferma che la quinta serie si farà.

Pubblicità

A confermarlo è stato lo stesso Roberto Saviano che, tramite i suoi canali ha reso nota la cosa condividendo una foto contenente la prima pagina del nuovo soggetto che ha iniziato a scrivere per la quinta stagione, ecco le sue parole: “Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto non immaginavo che saremmo arrivati così lontano.” Ha anche ringraziato tutta la produzione e tutta la squadra di Gomorra 4. Oltre a Saviano, anche il produttore Nils Hartmann lo ha annunciato, definendo la serie come un prodotto di grande successo non solo in Italia.

Per quanto riguarda la trama, però è ancora prematuro avere notizie, ciò che è certo invece è che anche questa sarà ricca di colpi di scena. La stesura delle scene resta ancora un’incognita e ma si prevede la messa in onda durante l’autunno del prossimo anno. L’unica cosa certa, è la presenza di Salvatore Esposito nei panni di Gennaro Savastano tra i protagonisti del quinto capitolo. Il mistero però resta intorno al personaggio che ha fatto discutere nella quarta serie: o Maestral, di cui ancora oggi non si conosce il volto. Si dice inoltre che il quinto sarà l’ultimo capitolo, ma su questo non è ancora arrivata alcuna conferma.

Pubblicità

L’ Immortale, il racconto della vita di Ciro Di Marzio dall’infanzia alla morte

Marco D’Amore, a Natale, sarà il protagonista di un film che racconterà la vita del suo personaggio nelle prime tre serie di Gomorra: Ciro Di Marzio. Sarà sia il protagonista che il regista del prodotto cinematografico. Le riprese avranno inizio in questi giorni e si svolgeranno tra Roma, Napoli e Riga. Questo prodotto avrà lo scopo di far conoscere Ciro in quanto racconterà la sua vita dall’infanzia fino al suo arrivo nel giro della malavita.

Pubblicità

Lo stesso Marco ha definito il suo Ciro come un personaggio dalle mille sfaccettature, e attraverso il film si cercherà di raccontare una storia adatta a creare legame tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra.