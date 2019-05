Terminato ieri sera il ciclo di sette appuntamenti de La Corrida di Carlo Conti. A trionfare in quest'ultimo atto è stato Alessandro Mancuso, in arte Dante, che ha dimostrato con maestria le sue doti canore. La puntata di ieri sera, come pure tanti altri appuntamenti Rai, possono essere riviste in replica sul sito RaiPlay che dà modo, a chi si è perso il proprio programma preferito in tv, di rivederlo dal sito oppure tramite app.

Il vincitore dell'ultima puntata è Dante

Ieri sera è stata trasmessa su Rai 1 l'ultima puntata de La Corrida che tra applausi, campanacci e fischi ha chiuso il divertente appuntamento di esibizioni di dilettanti allo sbaraglio.

Pubblicità

Pubblicità

Si congeda così lo spettacolo diretto da Carlo Conti, con la valletta Ludovica Caramis, in lacrime per la fine del programma, ed il maestro Pinuccio Pirazzoli e la sua orchestra. A vincere a fine serata è stato Alessandro Mancuso, in arte Dante, che si è esibito cantando un brano in inglese degli Spandau Ballet e ricevendo una vera ovazione da parte del pubblico.

Nel corso della serata una giuria ha pure decretato il brano tormentone dell'estate, tra gli ospiti che hanno fatto parte di essa anche Milly Carlucci. A vincere la gara è stata la canzone 'Bella o non bella'.

RAI1 LA CORRIDA: Dilettanti allo sbaraglio, ultima puntata vinta da Dante.

Nella giuria, oltre a Milly, anche Nino Frassica e Marco Liorni. La valletta scelta tra il pubblico è stata la simpatica signora Angela di 85 anni, molto simpatica e auto ironica. Molti sono stati i concorrenti divertenti della serata, oltre alla valletta, tra i concorrenti figurava una ultraottantenne che ha cantato 'Mutandine bianche' e 'Tirabuscion'.

RaiPlay mette a disposizione le repliche dei programmi Rai

La puntata di ieri sera, come le precedenti, può essere rivista in replica come di consueto su Rai Play. Per fare ciò è necessario registrarsi in modo semplice e gratuito.

Pubblicità

Basta compilare il form ed inserire i dati richiesti nella scheda. A questo punto, poi, si procede confermando nella propria mail l'avvenuta registrazione, cliccandovi sopra e usando le credenziali ricevute per entrare nel sito RaiPlay.

Per quanto riguarda la battaglia di ascolti tra Carlo Conti e Paolo Bonolis, è stata vinta nuovamente da Canale 5 che ha fatto il 26,4% di share contro il 17,4% di Conti. Il programma di dilettanti allo sbaraglio ha fatto 3,6 milioni di spettatori, mentre Ciao Darwin ha registrato 4,3 milioni di spettatori superando di gran lunga gli ascolti Rai.

Gli ascolti del programma sono scesi di serata in serata, perdendo l'iniziale successo del boom di share dello scorso anno. Nonostante ciò, il programma non è andato del tutto male anche quest'anno, rimanendo un capo saldo su cui anche il prossimo anno la Rai potrebbe ripuntare.