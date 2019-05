Saranno puntate da non perdere quelle che i telespettatori di Beautiful potranno seguire dal 12 al 18 maggio su Canale 5. Dopo avere sorpreso Liam e Hope insieme, Steffy non vorrà più saperne dell'ormai ex fidanzato: si dirà stanca di essere costantemente messa in discussione da una persona che ama due donne. In passato ha visto Taylor soffrire per lo stesso motivo, a causa dei dubbi di Ridge, e lei non vorrà ripetere un simile errore. Rassegnata, la Forrester correrà ancora una volta da Bill e gli chiederà di sposarla, aggiungendo un dettaglio alla loro unione: in cambio della fede al dito, lei pretenderà di tornare in possesso delle quote della Forrester Creations.

Anticipazioni Beautiful: Steffy rifiuta l'offerta di Bill

Lo Spencer accetterà e cercherà di convincere l'ex nuora a non indugiare ulteriormente. Ma quando tutto sembrerà deciso, lei si renderà conto che non è necessario dipendere da un uomo per essere felice.

Beautiful anticipazioni: Liam scopre le intenzioni di Steffy

Le anticipazioni di Beautiful dal 12 al 18 maggio si aprono con l'incontro di Steffy e Liam dopo la fine del loro fidanzamento. Lui noterà subito lo spadino degli Spencer al collo della sua ex fidanzata e le chiederà delle spiegazioni.

Con sarcasmo, la Forrester lo informerà di avere deciso di sposare Bill e Liam si dirà contrario ad un simile passo. Ma le sue parole non avranno alcun esito. Al contrario, Steffy gli farà notare che lui è l'ultima persona a poterla criticare dato che ha deciso di stare insieme a Hope. La notizia delle imminenti nozze giungerà anche all'attenzione di Ridge che cercherà di convincere la figlia a non commettere un simile errore. Lo stilista sarà protagonista anche di un litigio con Hope, rimproverandola per avere usato la gravidanza a suo vantaggio, e successivamente discuterà anche con Brooke, che interverrà in difesa della figlia

Trame Beautiful: alla fine Steffy cambia idea

Nelle puntate di Beautiful della prossima settimana, Steffy sembrerà irremovibile sulla decisione di sposare Bill il quale a sua volta farà pressione con lei affinché non indugi ulteriormente.

Ridge insisterà con la figlia, supplicandola di non cedere al magnate ma le sue parole non avranno esito positivo. E mentre Liam si dirà certo che la sua ex e Bill siano la coppia perfetta, Bill farà prelevare la Forrester a casa sua da un autista per condurla alla villa. Qui le chiederà di sposarlo subito ma accadrà qualcosa che rovescerà improvvisamente ogni certezza: Steffy apparirà una donna diversa, matura e indipendente. Confesserà allo Spencer di non avere bisogno di stare con un uomo per essere felice ma di voler pensare solo a se stessa e alla piccola Kelly.

Alla fine rifiuterà la proposta di matrimonio e sceglierà se stessa. Le sue parole faranno breccia nel cuore di Bill che comunque, comprendendo tali motivazioni, le lascerà le azioni della Forrester Creations.