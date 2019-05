La nuova puntata di Live - Non è la D’Urso è tornata ad occuparsi delle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Come tutti ben sanno il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare mercoledì scorso in una location in Toscana ma è andato a monte. Tramite un'intervista rilasciata da Pamela Perricciolo e pubblicata in data odierna sul settimanale Oggi è stato riferito che il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi a causa dei problemi di salute dell’ex diva del Bagaglino.

Live - Non è la D'Urso tratta il caso di Pamela Prati.

La futura sposa, a causa del clamore mediatico, avrebbe perso tantissimi chili.

Ieri nel corso del talk di Canale 5 Roberto D'Agostino ha lanciato delle pesanti accuse contro Pamela Prati e le sue due agenti. Il direttore di Dasgospia senza termini ha definito tutto come una vera e propria messa in scena: "Ci hanno preso per il c..o a tutti". D'Agostino è convinto che alla base della truffa vi sia l'attuale situazione economica della Prati. Il giornalista infatti, ha portato avanti un'inchiesta che sostiene la precaria situazione economica della showgirl.

L'invito di Roberto D'Agostino a Barbara D'Urso, Mara Venier, Silvia Toffanin e tutti coloro che in questi mesi si sono occupati del caso è quello di querelare le artefici della malefatta. Ricordiamo che Dagospia è stato tra i primi ad ipotizzare l'annullamento delle nozze. Intanto, sabato Verissimo intervisterà Pamela Prati ma anche in questo caso il giornalista è convinto che la futura sposa non si presenti in puntata.

Prima di chiudere il collegamento con D'Agostino, la padrona di casa le ha mostrato una paparazzata di Pamela Prati ed il suo fidanzato mentre entravano in casa.

A quel punto il giornalista è sbottato ribadendo che la persona in foto poteva essere chiunque: "Si sono messi d'accordo ed hanno tirato fuori questa foto falsa".

La reazione di Barbara D’Urso

Per il momento Babrara D'Urso sulla questione Prati-Caltagirone ha preferito non schierarsi da nessuna delle due parti. Solamente ieri dopo le parole di Roberto D'Agostino, la conduttrice di Live - Non è la D'Urso ha utilizzato per la prima volta delle parole piuttosto dure: "Per il momento rido, ma se viene fuori che è una truffa mi inc...o e anche molto." La D'Urso è sembrata piuttosto stizzita sull'accaduto visto che mesi fa fu la prima ad intervistare Pamela Prati e mostrare il certificato di affidamento dei due bambini.

Durante l'ottava puntata del talk intanto, sono emersi dei nuovi dettagli sulla telefonata avvenuta nel corso della puntata precedente. Un perito ha dichiarato che la voce di Marco Caltagirone è stata camuffata da qualcuno per non essere riconosciuta, proprio come aveca ipotizzato il popolo del web.