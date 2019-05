In un'intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, Michelle Hunziker e J Ax spiegano nei dettagli come sarà strutturato il loro nuovo programma musicale All Together Now che andrà in onda su Canale 5 il 16 maggio. Nei giorni scorsi, per lanciare il programma, la Hunziker è stata la protagonista del video 'MICHKERE', dove nelle vesti di un trap queen su una base di Dj Enzo, lancia rappando frecciatine simpatiche alle sue "rivali", da Barbara D'Urso a Diletta Leotta, mentre nel video compaiono anche la figlia Aurora e il marito Tomaso Trussardi.

Michelle Hunzinker e J-Ax coducono All Together now - yahoo.com

All together now

Per quanto riguarda il format del programma, è Michelle Hunziker a spiegarlo a Tv sorrisi e canzoni. E' presente un muro con 100 giudici, che sono degli esperti di musica, il capitano del "muro" è J Ax, ogni concorrente esegue la cover di un brano famoso e deve riuscire a coinvolgere, facendoli cantare ed alzare in piedi, più giudici possibili; ovviamente ciò non sarà facile, perché il programma si basa sullo stupore, i concorrenti non devono solo essere dei bravi cantanti, ma devono anche stupire i giudici.

Per J Ax invece, la novità di questo programma rispetto ad altri in cui lui era il giudice è che non è finalizzato ad assicurare un futuro discografico ai concorrenti, come accade nei talent, ma è un gioco a premi musicale senza ansia da competizione, dove si possono vincere fino a 15mila euro. Tra i vari esperti di musica che compongono il "Muro" ci saranno le cantanti Mietta, Valentina Parisse Silvia Mezzanotti e Simona Bencini, e i cantanti Marco Ligabue, Leonardo Monteiro e Ronnie Jones.

Alcuni cantanti usciti dai talent come Nathalie, Antonella Lo Coco, Davide Papasidero, Luca Valenti e Timothy Cavicchini, Le Donatella, cantanti che hanno partecipato a vari reality come l'Isola e Grande Fratello Vip. Lo speaker radiofonico Fernando Proce e Ben Dj. Dal web la coppia Palla e Chiatta. Dalla categoria recitazione delle scorse edizioni di Amici arrivano Andrea Dianetti e Samantha Fantauzzi. Dagli anni '90 troviamo Pamela Petrarolo e Antonella Mosetti di Non è la Rai e Marcella Ovani delle Lollipop. Infine ci sarà anche la iena Cizco.

Rapporti tra Michelle Hunziker e J Ax

Nell'intervista i due hanno dichiarato di essersi incontrati per questo progetto. Per J Ax Michelle è come se l'immaginava e lo ha colpito per la sua umanità, simpatia e puntualità mentre per Michelle, simpaticamente, lui è la versione italiana di Geri Halliwell, che è capitano del muro della versione inglese. La Hunziker ha precisato che J Ax è una persona onesta e per bene, simpatica ironica e moderna e soprattutto puntuale, è anche un padre ed un marito presente con il quale è felice di lavorare.