Grande curiosità sulla partecipazione di Pamela Prati a "Chi l'ha visto?". Dopo la polemica nata sul web per la decisione della Rai di ospitare la showgirl dopo la confessione fatta a Verissimo, Federica Sciarelli ha giustificato il tutto in diretta ieri sera.

Mentre su Canale 5 Barbara D'Urso si 'scagliava' contro la donna e le bugie che avrebbe raccontato, quest'ultima non proferiva parola nella trasmissione della concorrenza. La donna, oltre a commuoversi nell'ascoltare le storie di altre persone truffate per amore, non ha rilasciato nessuna dichiarazione sul suo caso.

La Prati ospite 'muta' su Rai 3

Era stato annunciato in 'pompa magna' l'arrivo di Pamela Prati nella puntata di "Chi l'ha visto?" del 29 maggio: nonostante il direttore di Rai 3 abbia fatto un comunicato per precisare che la soubrette non avrebbe ricevuto alcun compenso per questa ospitata, la decisione della rete di invitarla per parlare di truffe amorose non è piaciuta quasi a nessuno.

Pamela Prati fa scena muta a 'Chi l'ha visto?': la Sciarelli parla di truffe amorose.

Il prime time di Canale 5 e Rai 3 ieri sera è stato interamente dedicato al caso mediatico di cui tutti si stanno occupando da mesi. Federica Sciarelli ha approfittato della presenza della Prati in studio per raccontare le storie di tante donne che sono state raggirate online, Barbara D'Urso si è occupata per molte ore dei bambini che la star del Bagaglino ha detto più volte di aver preso in affido con Mark Caltagirone.

Se Mediaset ha proposto al pubblico prima un dibattito accesso su questa faccenda e poi l'ennesima confessione tra le lacrime di Eliana Michelazzo, la Rai ha preferito trattare alla lontana questo argomento: la Prati, infatti, non ha mai proferito parola nel corso della diretta alla quale ha partecipato.

La presentatrice di Chi l'ha visto? ha ringraziato spesso la sua ospite per aver permesso alla trasmissione di affrontare una questione molto diffusa come quello delle donne truffate per amore. L'aspetto particolare però è che alla showgirl non è mai stata fatta nessuna domanda in merito alla situazione vissuta da lei negli ultimi mesi.

Insomma, Pamela ha fatto scena muta su Rai 3: l'unica cosa rilevante della serata, sono le lacrime di commozione che la sessantenne ha versato mentre ascoltava i racconti drammatici di altre persone vittime di raggiri (forse come lei).

La D'Urso contro la Prati: 'Che ne sai cosa vuol dire essere mamma'

Il modo con il quale è stato affrontato il "caso Pamela Prati" su Canale 5, è stato molto diverso rispetto a quello della Rai: a Live-Non è la D'Urso, infatti, si è parlato per oltre 3 ore di questa storia, con tanto di notizie esclusive e scioccanti che riguardano uno dei bambini che la soubrette ha sempre detto di aver preso in affido con Mark Caltagirone.

La conduttrice Mediaset, infatti, ha mostrato ai telespettatori la lettera che la ha inviato la madre di "Sebastian" che, dopo aver visto la sua trasmissione, si è resa conto che suo figlio è stato usato con la scusa di preparare un provino per una fiction.

Barbara ha perso letteralmente le staffe quando l'avvocato di questa signora ha raccontato che il bimbo di 10 anni mandava degli audio alla Perricciolo facendo una voce roca perché interpretava il ruolo di uno che aveva un tumore alla gola.

"Ammettiamo che la Prati sia una vittima. Ma perché è venuta da me o da Mara Venier a raccontare bugie? Poteva rimanere a casa sua a vivere questo amore virtuale. Poi ha detto che è bello essere mamma, ma che ne sai tu di cosa vuol dire essere mamma?", ha sbottato la D'Urso in diretta.

"Pamela vorrei che avesse il coraggio- ma tanto non ce l'ha- di venire qua a dirmi tutte queste cose guardandomi in faccia".