La programmazione di Un posto al sole subirà oggi 30 maggio un'inattesa battuta d'arresto. La soap partenopea, fiore all'occhiello del palinsesto pre-serale di Rai 3 non andrà in onda, decisione destinata a scatenare più di qualche polemica tra i telespettatori.

Fortunatamente non si tratterà di un provvedimento definitivo, dato che già a partire da domani tutto tornerà alla normalità. I fan potranno così riprendere a seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini soprattutto dopo le emozioni che Patrizio, Ornella e Raffaele hanno suscitato nella puntata trasmessa il 29 maggio. Anche le trame della prossima settimana non resteranno prive di novità, con la svolta in una storyline che tiene banco da mesi, ovvero la paternità di Lorenzo, figlio di Ornella e di Guido.

Anticipazioni Un posto al sole: oggi la soap non va in onda

Ieri sera i telespettatori di Un posto al sole hanno avuto modo di sorridere grazie alla maxi puntata, iniziata alle ore 20:20 circa. La programmazione della soap partenopea questa sera verrà interrotta e verrà sostituita dal format "Che ci faccio qui". Chi si sintonizzerà su Rai 3 resterà sorpreso negativamente anche se si tratterà di una battuta d'arresto limitata ad una sola puntata. A partire da domani 31 maggio, infatti, il palinsesto tornerà alla normalità, con la classica puntata di Upas che comincerà alle ore 20:45. Tale orario dovrebbe essere confermato anche la prossima settimana, anche se considerando le variazioni degli ultimi tempi, si invita a tenere sotto controllo la guida tv della terza rete per evitare ulteriori sorprese.

Un posto al sole anticipazioni: la svolta per Guido e Mariella

Archiviato questo stop i fan attendono con ansia gli episodi della prossima settimana. Le puntate di Un posto al sole in programma dal 3 al 7 giugno saranno assolutamente da non perdere, in quanto in esse arriverà alla svolta una trama che tiene banco da parecchio tempo. Mariella ha nascosto a Guido la paternità di Lollo, facendogli credere che il bambino sia nato da una scappatella con Salvatore.

Ma nelle puntate di inizio giugno accadrà qualcosa che farà aumentare il senso di colpa della donna. Guido le chiederà di sposarla e lei vivrà una forte crisi, arrivando a rifiutare tale proposta. Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, tale richiesta spingerà finalmente Mariella a raccontare tutta la verità al compagno. Ma come la prenderà Guido, al quale per mesi sono state raccontate menzogne a non finire? Se da un lato sarà di certo felice davanti alla notizia del suo legame con Lorenzo, dall'altro potrebbe trovarsi a vivere una forte delusione per il segreto che gli è stato tenuto per più di un anno.

E chissà che a farne le spese non sia proprio il suo rapporto con la collega.