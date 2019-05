Il caso Mark Caltagirone è giunto al capolinea con l’epilogo che in tanti sospettavano da tempo. Dopo le dichiarazioni di Eliana Michelazzo anche Pamela Prati ha ammesso di essere stata plagiata ed ha dichiarato, nel corso della registrazione di questo pomeriggio di Verissimo, che il cinquantaquattrenne imprenditore non esiste: “Non l'ho mai visto” - ha affermato la show girl nel corso del faccia a faccia con Silvia Toffanin che sarà trasmesso sabato pomeriggio, con inizio alle 16:10, nel corso del talk show di Canale 5.

Un’intervista, come riferito da Dagospia, che sarebbe stata concordata in extremis ed avvenuta senza pubblico in studio. Messa alle strette l’ex prima donna del Bagaglino ha deciso di porre la parola fine su una vicenda che avrà strascichi giudiziari dopo la denuncia presentata da Eliana Michelazzo nei confronti di Pamela Perricciolo.

'Non ho mai visto Caltagirone'

Nel corso della registrazione di questo pomeriggio di Verissimo Pamela Prati ha riferito, in lacrime, di essere stata plagiata e che Mark Caltagirone non esiste.

Pamela Prati in lacrime a Verissimo

Nello specifico la show girl ha precisato di non aver mai visto, neanche in foto, il cinquantaquattrenne imprenditore romano e di non aver conversato con lui neanche a telefono. “L’avrei incontrato per la prima volta in occasione del matrimonio” - ha sottolineato l’artista sarda ad un’esterrefatta Silvia Toffanin.

La show girl ha spiegato di essere stata plagiata ed ha chiarito di non avere problemi economici in risposta a quanto riferito nelle scorse ore da Dagospia che aveva fatto riferimento anche ad una sua passione per il bingo: "Vi assicuro che non ho debiti".

Pamela Prati a Verissimo: 'Non ho debiti'

Tassello dopo tassello si è definitivamente fatto chiarezza sul caso Mark Caltagirone. Lo scorso due dicembre Pamela Prati aveva annunciato a Domenica Live che si sarebbe sposata a maggio con un misterioso imprenditore. In seguito la show girl aveva riferito che le nozze sarebbero state trasmesse in esclusiva da Verissimo e che Caltagirone non aveva intenzione di mostrarsi in pubblico fino al momento del fatidico sì.

Da quel momento è iniziata a circolare con insistenza la voce che il promesso sposo della Prati non esistesse. La show girl e le sue agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, hanno smentito seccamente affermando di essere pronte ad adire le vie legali nei confronti di chi affermava il contrario.

Le successive testimonianze di Alfonso Signorini, Manuela Arcuri e Sara Varone e il rinvio delle nozze hanno fatto emergere ulteriori incongruenze.

Eliana Michelazzo è stata la prima ad ammettere di non aver mai visto Caltagirone. Questo pomeriggio Pamela Prati ha chiuso il cerchio affermando che l’uomo che avrebbe dovuto sposare non esiste.