Come avevano anticipato tutti i siti d'informazione nelle scorse ore, oggi pomeriggio Pamela Prati ha registrato un'intervista esclusiva che sarà trasmessa nella puntata di Verissimo di sabato 25 maggio. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, sono state pubblicate due foto del faccia a faccia che c'è stato tra la showgirl e Silvia Toffanin: in uno studio vuoto, dunque, la sarda ha finalmente ammesso l'inesistenza di Mark Caltagirone ed ha detto di essere stata plagiata.

La Prati piange a Verissimo: le foto su Instagram

Sabato 25 maggio, Silvia Toffanin accoglierà nuovamente nel suo studio Pamela Prati: a pochi giorni dalla verità che ha raccontato Eliana Michelazzo, dunque, la soubrette ha accettato di tornare in televisione per dire la sua.

Le prime anticipazioni che sono trapelate sul faccia a faccia che c'è stato tra le due donne poco fa, arrivano dal sempre informatissimo Dagospia: sul web, infatti, si legge che la sarda ha confessato che Mark Caltagirone non esiste e l'ha fatto in una valle di lacrime.

Pamela Prati torna a Verissimo e in lacrime ammette: 'Mark Caltagirone non esiste'

L'intervista che la sessantenne ha rilasciato a Verissimo, è avvenuta in uno studio senza pubblico, e questo lo dimostrano anche due foto che sono appena state pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale del programma. In questi scatti si vede Pamela piangere disperata davanti a Silvia che le tiene le mani.

La didascalia che gli addetti ai lavori hanno allegato a queste due immagini esclusive, è la seguente: "Pamela Prati: sono stata plagiata. La confessione sabato a Verissimo".

Stando a questa anticipazione, dunque, la star del Bagaglino ha risposto alle accuse della sua ex agente dicendo che ha mentito perché spinta da qualcun'altro a farlo: la relazione con Caltagirone e le nozze che non sono mai state celebrate, dunque, sarebbero frutto di un piano architettato dalle proprietarie della Aicos Management per riaccendere i riflettori sulla carriera un po' in discesa della Prati (e pare anche per aiutare la stessa a guadagnare dei soldi che potessero permetterle di risolvere i problemi economici che si dice abbia da tempo).

La Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci

La notizia dell'ammissione di Pamela Prati dell'inesistenza di Mark Caltagirone, è arrivata pochi minuti dopo un'altra indiscrezione scioccante su questa storia: Pamela Perricciolo, infatti, è stata ricoverata al policlinico Gemelli per abuso di farmaci.

Come è possibile leggere sul sito di Fanpage, infatti, l'agente si è sentita male nella notte tra il 22 e il 23 maggio dopo aver sentito la collega Eliana Michelazzo accusarla di essere la principale responsabile delle tante bugie che sono state dette nelle ultime settimane.

Un'ambulanza ha condotto la Perricciolo in ospedale, ma al suo capezzale non c'è la romana come alcune voci sostenevano: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha usato Instagram per smentire di essere accanto a Pamela dopo il malore che ha avuto.