Poco dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Live - Non è la D'Urso, il sito Dagospia aveva pubblicato una notizia riguardante l'ex manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, che affermava fosse fidanzata da anni con Pamela Perricciolo. Il sito accusa inoltre che le due manager di essersi inventate di essere sposate con dei mariti che in realtà non esistono soltanto per nascondere il loro amore.

La notizia nel giro di pochissime ore è già diventata virale sul web e sui social. La stessa Eliana Michelazzo infatti è dovuta intervenire su Instagram per rispondere alle accuse che girano su internet. "Potete dire quello che volete, ma io ho la coscienza a posto", ha commentato la manager.

Eliana Michelazzo sarebbe fidanzata con la Perricciolo? Lei replica su Instagram

La vicenda che dura ormai da settimane, incominciata con l'annullamento delle nozze di Pamela Prati, sta diventando una vera e propria soap opera senza fine.

Eliana Michelazzo commenta le accuse sulla sua relazione con la Perricciolo sui social

Dopo aver scoperto la verità sull'esistenza di Mark Caltagirone, ora il mistero s'infittisce riguardo l'ipotetica relazione tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, con nuove rivelazioni giorno dopo giorno.

Infatti dopo le dichiarazioni di Eliana ieri sera a Live - Non è la D'Urso, il caso sembrava ormai essersi risolto. Ciò nonostante, stando a quanto riportato sul sito Dagospia, sembra che la vicenda si stia nuovamente complicando. Nell'articolo pubblicato sul sito appunto, si presume che le due manager Eliana e Pamela siano fidanzate da anni e che avrebbero gestito insieme delle pagine fake per "ricattare" dei personaggi famosi. Nel tentativo di risolvere la faccenda, la stessa Eliana ha deciso di rispondere alle accuse sui social.

Eliana risponde alle critiche sui social 'Non è un problema'

La manager ha pubblicato delle Instagram Stories dove ha affermato di essere stanca dei continui pettegolezzi che girano sul suo conto. Ha dichiarato anche di non avere nulla contro gli omosessuali e quindi, qualora lo fosse, non avrebbe paura a farlo sapere a chiunque. Nonostante le voci sempre più insistenti che girano sul web e sui social, è comunque molto probabile che quanto dichiarato dalla Michelazzo non sia sufficiente per mettere a tacere le voci e i pettegolezzi che girano sul suo conto.

Insomma, sembrava che il mistero incominciato con le presunte nozze di Pamela Prati fosse stato risolto in seguito alla confessione della manager sull'inesistenza di Mark Caltagirone. Ciò nonostante, adesso lo scandalo sembra essersi spostato sulle due ex manager della showgirl, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Staremo a vedere come finirà questa storia, che molto probabilmente andrà avanti ancora per molto tempo.