Le trame della soap opera iberica “Una Vita” continuano ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Nelle prossime puntate italiane, in onda probabilmente a maggio, una storica coppia entrerà in crisi. A passare un momento difficile saranno Liberto Seler e Rosina Rubio, per colpa di Inigo e Flora Cervera. I proprietari de La Deliciosa dimostreranno ancora una volta di non essere dei veri coniugi. In particolare il cioccolatiere in diverse occasioni dichiarerà il suo amore a Leonor, mentre Flora ci proverà con Liberto, al tal punto da baciarlo nel corso di una protesta dei lavoratori del giacimento d’oro di Ramon e Rosina che verrà stravolta dal decesso di Martin Enraje.

Spoiler Una Vita: Rosina non ha nessuna intenzione di uscire dalla prigione

Quest’ultima, dopo aver appreso il tradimento del marito, perderà completamente le staffe, denunciando subito Flora alla polizia. Purtroppo la situazione si capovolgerà, dato che a finire in prigione sarà la Rubio. Rosina ancora delusa dal suo amato per aver ceduto alle avance della nuova pasticciera, oltre a non voler ricevere nessuna visita, vorrà rimanere in galera.

Liberto confessa alla moglie di averla tradita, Flora mente alla polizia

I telespettatori italiani hanno già assistito all’ingresso di Inigo e Flora Cervera, giunti ad Acacias 38 a seguito della partenza di Victor Ferrero e Maria Luisa.

Pubblicità

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia probabilmente a maggio 2019, rivelano che nel bel mezzo dell’ennesima rivolta degli operai del giacimento d’oro, un personaggio farà una rivelazione spiazzante. Liberto assalito dai sensi di colpa confesserà alla moglie di aver baciato la nuova pasticciera. La Rubio non la prenderà affatto bene, dato che non appena verrà a conoscenza che colei che considerava sua amica ha in realtà provato ad avere un contatto con la sua dolce metà, si presenterà alla cioccolateria con l’intento di vendicarsi.

La madre di Leonor, dopo essersi impossessata di due bottiglie di champagne importate in modo illecito, avviserà la guardia civile per fare arrestare Flora, con l’accusa di vendere nella sua attività delle merci di contrabbando. Dopo aver ricevuto uno schiaffo da Rosina, Flora farà credere alla polizia che sia stata lei a portare nella sua cioccolateria degli alcolici proibiti: la moglie del Seler finirà dietro le sbarre del carcere.

Rosina non vuole tornare a casa, Leonor consola il Seler

La madre della Hildago dopo aver fatto di tutto per far ricadere la colpa su Flora senza riuscire nel suo intento, si vedrà costretta a trascorrere una notte in carcere.

Pubblicità

Rosina assumerà uno strano atteggiamento, poiché per rimanere reclusa aggredirà una guardia, compromettendo ulteriormente la sua situazione, dato che il commissario Aurelio non avrà nessuna intenzione di farla tornare in libertà. A gran sorpresa, la Rubio esulterà di felicità per il suo soggiorno in prigione, a confermarlo sarà il legame che stringerà con il poliziotto Ricardo. Nel frattempo Liberto soffrirà perché inizierà a sentire la mancanza della sua amata, ma per fortuna a consolarlo ci penserà Leonor.

Pubblicità

Successivamente, dopo aver ricevuto il consenso del Seler e della Hildago, Flora andrà a fare visita a Rosina e riuscirà a convincerla a tornare dai suoi cari. La pasticciera confesserà alla Rubio di essere innamorata di Liberto, disposta a tutto per riuscire a conquistarlo. Per finire, Leonor e Inigo si avvicineranno ancora di più, fino a scambiarsi un altro bacio.