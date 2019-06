La nota soap opera Una vita continua a catalizzare su di sé le attenzioni dei telespettatori italiani. La telenovela iberica, come di consueto, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e in prima serata su Rete 4 il sabato.

Grazie al sito di "Tv Sorrisi e Canzoni" è possibile conoscere le trame delle puntate che andranno in onda da oggi, lunedì 24, a sabato 29 giugno. Ursula sarà sempre più decisa nel portare la figlia Blanca verso la pazzia.

Quest'ultima, quando vedrà un neonato in strada con indosso degli abiti simili a quelli che aveva acquistato per il figlio, spinta dall'istinto materno cercherà di strappare il piccolo dalle braccia della madre. Intanto si assisterà all'arrivo di un nuovo personaggio, Cristina Novoa, che potrebbe stravolgere ulteriormente la vita alla figlia della Dicenta.

Una Vita: Flora convince Paquito a non arrestare Pena

Sono molteplici i colpi di scena che si verificheranno negli episodi di Una Vita in onda dal 24 al 29 giugno.

Paquito coglierà in flagrante Peña mentre cercherà di commettere un furto al chiosco di Fabiana, e per fermarlo lo colpirà alla testa. Flora, temendo che l'uomo in carcere possa recuperare la memoria, cercherà di persuadere Paquito affinché non lo arresti, proponendosi di assumerlo come cameriere. La donna, in tal modo, cercherà di insegnare a Peña a guadagnarsi da vivere lavorando onestamente.

Nel frattempo Arturo comunicherà a Silvia che nella loro casa verrà installato un telefono. La donna non reagirà bene alla notizia, convinta che Valverde voglia tenerla sotto controllo.

Una Vita: Ursula in convento da Moises

Pena, dopo aver combinato una serie di pasticci a La Deliciosa, mostrerà un sorprendente talento nel cucinare i dolci. Flora, a questo punto, penserà di beneficiare di questa dote del giovane per risollevare le sorti della sua attività. La donna, però, non sa che il suo nuovo aiutante adora ritrarla in segreto su un taccuino che porta sempre con sé.

Arturo chiederà a Silvia se è sicura di voler convolare a nozze con lui.

Blanca, in seguito al lutto subito, cercherà di strappare un bambino dalle braccia della madre: il piccolo indossava dei vestiti simili a quelli che la donna aveva comprato per il suo figlioletto perduto. La giovane Dicenta, a questo punto, comincerà a rendersi conto di non essere in grado di controllare le proprie reazioni.

Ursula si recherà in convento per fare visita al piccolo Moises. La donna sarà accompagnata da Samuel, fratello di Diego e cognato di Blanca.

L'obiettivo della dark-lady è quello di fare impazzire Blanca dal dolore.

Diego proporrà alla moglie di andare in Svizzera per cercare di non pensare più alla tragedia che li ha colpiti. Dopo averci riflettuto un po' la giovane acconsentirà, ma quando la madre le consegnerà l'immaginetta del santo protettore dei neonati, ricomincerà a sospettare di un coinvolgimento di Ursula nella scomparsa del figlio. Ricordiamo, infatti, che a Blanca era stato fatto credere di aver messo al mondo una femminuccia, morta però subito dopo il parto.

Tuttavia, a condizionare ulteriormente lo stato di salute di Blanca ci penserà la devota Cristina Novoa, un nuovo personaggio che proprio questa settimana entrerà a far parte del cast di Una Vita. Si tratta di una mistica che affermerà di aver visto la Madonna. La giovane Dicenta nelle prossime puntate sarà soggiogata dalla sua presenza, e comincerà a cercare nella religione un approdo sicuro per accettare una volta per tutte la morte della figlia.