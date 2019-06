Marta Vieira da Silva è una calciatrice nata nel 1986. La donna ha 33 anni, indossa la maglia numero 10 del Brasile ed è un attaccante della squadra dell'Orlando Pride. Fin da piccola ha sempre mostrato una grande passione per il calcio, a dispetto della sua infanzia sfortunata, la ragazza diviene un asso nello sport. Il padre lascia la famiglia quando lei ha un anno, Marta cresce con la madre, che mantiene quattro figli facendo la custode. Fin dalla seconda elementare ha dimostrato di essere una stella del calcio.

Pubblicità

Pubblicità

Inizia a giocare nelle squadre locali a 7 anni, più tardi verrà notata da un talent scout che la porterà a giocare nella squadra del Vasco de Gama. Grazie a quest'avvenimento, ha il beneficio di un alloggio gratuito per per lei e i suoi familiari a Rio.

A 18 anni si trasferisce in Svezia e nelle quattro stagioni successive vince quattro scudetti e una Coppa Uefa. Grazie alle sue abilità è stata soprannominata Pelé con faldas, ovvero Pelé con la gonna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Calciomercato

Un documentario sulla sua vita è uscito in Svezia, il titolo era: Marta-la cugina di Pelé. La sua carriera è stata tutta in ascesa: è la donna dei record del calcio brasiliano. Questa ragazza è diventata una delle stelle del Campionato del Mondo di Francia 2019. Per sei volte consecutive ha ricevuto la nomina a miglior calciatrice dalla Fifa. Nel match contro l'Australia ha realizzato il rigore del momentaneo 1-0.

Goal di Marta Vieira da Silva

Numerosi sono i gol realizzati da Marta Veira da Silva nella massima competizione calcistica femminile, vediamoli in ordine cronologico: tre reti al Mondiale nel 2003, 7 reti nel 2007, 4 goals nel 2011 e 1 goal nel 2015.

Pubblicità

A dispetto della bravura della calciatrice i suoi compensi non sono paragonabili a quelli stellari dei colleghi maschi. La calciatrice guadagna circa 340.000 euro a stagione.

Marta dice no agli sponsor

Marta, che è anche ambasciatrice dell'Onu, non mostra sponsor sulla sua divisa. La fuoriclasse brasiliana dopo aver messo a segno il goal con l'Australia, allo stadio Mosson di Montpellier, ha alzato la gamba per fare vedere un logo rosa e blu in favore dell'uguaglianza di genere. La calciatrice ha ricevuto proposte di collaborazione da parte di diversi sponsor, ma non ha ritenuto i compensi offerti sufficienti.

I record e le passioni di Marta Vieira de Silva

Marta Vieira de Silva ha fatto lo stesso numero di goal del calciatore tedesco Miroslav Klose nei campionati mondiali. La donna è una fuoriclasse, ha all'attivo 110 reti in nazionale. Marta detiene inoltre il record di vittorie del 'Best player of the year' della FIFA con sei riconoscimenti. La campionessa brasiliana precede due stelle del calcio maschile, Cristiano Ronaldo e Messi, entrambi fermi a quota cinque.

Pubblicità

Marta ama la musica e si diletta a suonare strumenti musicali. Per esorcizzare l'emozione delle partite, durante il ritiro si era persino esibita con il cavaquinho, una sorta di piccola chitarra tipica brasiliana.