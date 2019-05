Il Segreto, la popolarissima telenovela spagnola che va in onda dal 2011 in Spagna e dal 2013 in Italia, come di consueto, regala retroscena interessanti che entusiasmano gli appassionati di questa soap iberica. Gli spoiler per le puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di Francisca Montenegro, che potrebbe essere viva. Questa indiscrezione verrà alla luce direttamente da un discorso tra Mauricio e Raimundo, nel corso del quale il capomastro ammetterà di sapere che la donna incontrata più volte dall'Ulloa nella catacomba è viva.

Il Segreto Anticipazioni, Francisca Montenegro potrebbe essere viva.

La donna del mistero a cui alludono i due protagonisti della soap è chiaramente la ''dark Lady'' di Puente Viejo. Uno spazio fondamentale nella prossima settimana sarà dedicato anche alla diabolica Antolina e ai suoi propositi omicidi nei confronti della sua rivale Elsa. Antolina metterà del veleno nel latte della Laguna, provocandole un malore. Inoltre, ditta di pompe funebri di Paco e Onesimo attraverserà una grave crisi economica.

Il Segreto, anticipazioni prossima settimana: sospetti su Raimundo

Nel dettaglio, gli spoiler che vanno dal 12 fino al 18 maggio si occupano di Elsa, che riceverà una visita inaspettata di Isaac per convincerla ad andare ad abitare a casa sua.

La Laguna accetterà la proposta di Isaac, ma fin da subito dovrà fare i conti con l'atteggiamento aggressivo da parte di Antolina. La diabolica ''biondina'' tormenterà Elsa trattandola alla stregua di una serva. La stessa Elsa cercherà di riavvicinarsi a Consuelo dopo le ingiuste accuse di furto che le ha mosso in merito al denaro scomparso dalla locanda. Mauricio rivelerà a Raimundo di sapere che la donna incontrata in più di una circostanza dall'Ulloa, sia ancora viva.

Le parole del capomastro sono chiaramente riferite a Francisca Montenegro. Prudencio si renderà conto che il denaro proveniente dalla vendita delle proprietà della Montenegro sia insufficiente per riuscire a pagare il riscatto del rapimento di Emilia e Alfonso.

Spoiler Il Segreto, Antolina avvelena Elsa

Antolina avvelenerà il latte della rivale Elsa; la Laguna, dopo un accesissimo litigio, perderà i sensi colpita da un malore. Fernando Mesia invece consegnerà una fotografia dei coniugi Castaneda alla figlia Maria, affermando di averla ricevuta dai rapitori di Emilia e Alfonso.

Julieta Uriarte infine cercherà di riallacciare i rapporti con Pilar, proponendole un aiuto per suo figlio gravemente malato. Cosa succederà a Elsa Laguna dopo il grave malore che la colpirà nelle prossime puntate? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni dell'iberica telenovela.