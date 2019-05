Nuovi appuntamenti con la soap opera 'Il paradiso delle signore' che, fino all'ultima puntata regalerà delle sorprese inaspettate ai milioni di telespettatori italiani. Vanno in onda nuove puntate sul piccolo schermo dal 13 al 17 maggio che aumentano la suspense intorno al pubblico che vuole conoscere gli sviluppi presenti nella vita dei protagonisti della Milano degli anni cinquanta. Gli ostacoli non mancano nella vita dei personaggi principali che si comportano da eroi pur di risolvere delle vicende spinose che, fin dall'inizio, si sono preannunciate piene di problematiche atte a complicare la situazione.

Margherita Tiesi: da Tavarnuzze una delle "Veneri" ne "Il paradiso ... - gazzettinodelchianti.it

Un esempio si ritrova nel personaggio di Luciano che sta tentando in ogni modo di tenere lontano Oscar dalla vita di Clelia, non sapendo quanto sia difficile fermare la follia del signor Bacchini.

Il piano organizzato dal Cattaneo

Gli spoiler degli episodi che sono trasmessi su Rai uno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio fanno notare che la famiglia Cattaneo non riuscirà a ritrovare la serenità, nonostante ci siano delle notizie che possono cambiare l'umore del ragioniere.

Pubblicità

Ciò è dimostrato dal parto improvviso di Nicoletta ma, nonostante tale novità, Luciano non avrà la possibilità di godersi un periodo di tranquillità per via della nascita del nipotino. Il marito di Silvia non potrà far finta di nulla di fronte al dramma della signora Calligaris, alla quale è rimasto sempre legato. Oscar ha sempre fatto capire al Cattaneo di non immischiarsi nelle questioni che riguardano la sua famiglia ma il ragioniere, nonostante le avvisaglie, ha deciso di andare avanti per la propria strada, con l'intento di salvare la vita di Clelia. Quest'ultima ha cercato di fingere di non avere alcun tipo di problema ma Luciano conosce la capo-commessa e sa di non poter stare tranquillo.

Un lieto fine

Luciano ha organizzato un piano per tenere alla larga Oscar e segnalarlo alle forze dell'ordine, in quanto il Bacchini è una persona poco raccomandabile come dimostrano i suoi loschi affari. Il dottor Cattaneo perderà il controllo della situazione e per tale motivo rischierà la vita, al punto che finirà in ospedale dopo essere rimasto pesantemente ferito. La vicenda si concluderà con un lieto fine, in quanto Clelia, il figlio e Luciano ritroveranno la felicità, una volta risolta la questione con Oscar.

Pubblicità

La felicità del pubblico

Il pubblico può dirsi contento, in quanto la soap opera Il paradiso delle signore è riuscita a ottenere la riconferma, grazie anche ai messaggi dei fan sui social che hanno chiesto un seguito nonostante sembrasse scontata la conclusione. Infine l'attrice Giulia Arena, interprete del personaggio di Ludovica, tiene aggiornati gli spettatori tramite i social, raccontando che gli sceneggiatori si sono messi all'opera per le puntate della prossima annata.