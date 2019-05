La terza puntata dell’ottava stagione di Game of Thrones è stata una delle più sconvolgenti di sempre, quantomeno per il clamoroso colpo di scena con cui si è conclusa la battaglia tra i vivi e i morti a Grande Inverno. Arya Stark ha eliminato la minaccia del Night King e ora l’attenzione di tutti è rivolta agli ultimi tre episodi che dovranno dare la giusta conclusione ad una delle epopee più grandiose nella storia della televisione. La HBO ha diffuso il trailer ufficiale del quadro episodio!

I draghi e Ghost sono vivi

Il trailer ci dà immediatamente alcune risposte che pensavamo avremmo ottenuto con maggiore fatica: i draghi sono entrambi vivi e lo è anche Ghost sulla cui sorte di erano concentrate le preoccupazioni della maggior parte dei fan di Game of Thrones! Nel video vediamo anche altre immagini particolarmente interessanti, a partire dalle navi con lo stendardo dei Targaryen che navigano verso sud e i funerali dei tanti caduti a Grande Inverno.

Jon Snow osserva i morti con uno sguardo molto preoccupato

Un frame invece di tutt’altro tenore è senza dubbio quello con Arya e Gendry felici intenti a baciarsi per dimostrare che, nonostante la morte, c’è ancora spazio per un po’ di amore. Oltre al trailer la HBO ha diffuso anche ben otto foto promozionali dell’atteso quarto episodio di Game of Thrones 8. Nelle immagini vediamo ampio risalto ai riti funebri di Grande Inverno con una pira dei caduti all’esterno del castello. La posizione assunta degli eroi sopravvissuti ci fa capire in che situazione ci si trova ora: Daenerys e la sua corte da una parte, Arya e Sansa (le foto del matrimonio di Sophie Turner e Joe Jonas) con gli Stark dall’altra e Jon Snow da solo con sguardo molto preoccupato e provato dalla situazione.

In un’altra immagine dedicata alla cerimonia vediamo uno dei momenti conclusivi ed, in particolare, quando i leader dei vari schieramenti caduti sul campo di battaglia si fanno avanti per bruciare i corpi: oltre a Jon vediamo anche Tormund, Arya, Sansa, Daenerys, Verme Grigio e Sam che impugnano delle torce e si apprestano ad appiccare il fuoco con delle torce.

Daenerys prepara l'attacco a Cersei

Uno dei dilemmi che non trovano soluzione è sul numero di truppe rimaste alla madre dei draghi.

I superstiti del nord non possono bastare per sconfiggere Cersei Lannister e, per questo motivo, i fan di Game of Thrones hanno già elaborato delle teorie come quelle dell’arrivo dei secondi figli da Essos e le navi di Yara dalle Isole di Ferro. In una immagine sicuramente antecedente invece Daenerys si trova attorno ad un tavolo con Missandei e Varys (probabilmente Tyrion è fuori dall’immagine) davanti a un tavolo con piani di guerra per capire come attaccare Cersei.

Un’altra foto mostra Daenerys Targaryen e Dragon insieme, con la madre dei draghi che rivolge uno sguardo con il sorriso verso l’alto. Che si tratti di Jon e Rhaegal che volano insieme dopo che questi ha promesso alla sua amata che avrebbe combattuto al suo fianco. Altrettanto sorridente è sicuramente Cersei che in una foto appare affacciata dal palazzo reale al fianco di Euron. Nella sua follia l’attuale regina dei Sette Regni è pronta a tutto per conservare la corona e la resa dei conti si avvicina.