Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia de 'Il Paradiso delle Signore' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani alle prese con diversi sviluppi inaspettati intorno ai personaggi principali. Il pubblico deve fare i conti con nuovi misteri che aumentano la curiosità e ci dimostrano come il prodotto televisivo stia per giungere al termine. La soap opera Il Paradiso delle Signore è cominciata nel mese di settembre e la terza stagione si compone di 180 episodi che, con il passare dei mesi, hanno incuriosito i fan.

Le anticipazioni della soap opera di Rai uno.

Il cast si è riunito per festeggiare un evento importante nello studio di 'Vieni da me', in occasione di un traguardo come le 100 puntate. Nel periodo di Pasqua i protagonisti de Il paradiso delle signore hanno sottolineato la felicità per il fatto che è stata annunciata la riconferma della soap opera, che dovrebbe avere meno puntate nella prossima stagione. Le anticipazioni degli episodi de 'Il paradiso delle signore', che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio, svelano che Spinelli avrà un incontro con la madre vicina alla dipartita.

Spinelli, nonostante il diniego della madre, deciderà di andare avanti per la sua strada e, dopo aver fatto spaventare Marta attraverso il rapimento, si avvierà a fare un'ulteriore mossa.

Una nuova mossa organizzata per complicare la vita al commendatore Umberto Guarnieri

Lo Spinelli si renderà conto del fatto che il suo piano sta procedendo a gonfie vele e per questo motivo vorrà velocizzare i tempi per mettere in porto la vendetta ai danni della famiglia Guarnieri.

Luca continuerà ad attuare i suoi progetti tenendo aggiornata Andreina (Alice Torriani), braccio destro dello Spinelli. Quest'ultimo si affiderà alla signora Mandelli per chiarire una serie di dubbi e Andreina gli darà il giusto supporto per risolvere nel migliore dei modi la vicenda.

Nuovi piani di vendetta rivelati alla signora Mandelli

Luca (Francesco Maccarinelli) comunicherà ad Andreina di avere in mente nuovi piani di vendetta per mettere in pericolo la vita del Guarnieri senior e di conseguenza avrà bisogno dell'aiuto della donna.

Il motivo di questo retroscena sarà dovuto al fatto che lo Spinelli troverà tra i documenti della madre delle informazioni molto utili per complicare la situazione di Umberto (Roberto Farnesi). Questa mossa potrebbe mettere ulteriormente alle strette il padre di Riccardo, resosi conto dell'inganno organizzato dallo storico rivale. Un altro capitolo riguarda l'intreccio amoroso che vede Nora decisa a portare avanti il suo piano nonostante il rifiuto ricevuto da Sandro.

La donna vorrà trovare il modo per mettere i bastoni tra le ruote alla 'rivale' Tina Amato, mentre Agnese potrà godersi il successo in radio ottenuto dalla figlia.