Torna anche questa settimana in prima serata su Rai 1 il consueto appuntamento con le repliche degli episodi più celebri del "Commissario Montalbano" di Andrea Camilleri. Stasera, lunedì 6 maggio, infatti, la Rai riproporrà l'episodio intitolato "Par Condicio", appartenente alla quinta stagione della serie, andato in onda per la prima volta sulla rete ammiraglia nel lontano 1999. Se per caso non si avrà la possibilità di seguire l'episodio in onda stasera, sarà possibile rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Il commissario Montalbano repliche

Dove vedere la replica del Commissario Montalbano

Nel dettaglio, segnaliamo che la replica dell'episodio "Par Condicio" del Commissario Montalbano non sarà trasmessa in nessun canale televisivo ma sarà disponibile solo ed esclusivamente online. Si potrà vedere, infatti, nella sezione dedicata alla serie del sito on demand Rai Play, in cui sono presenti tutti gli episodi di Montalbano andati in onda sulla rete ammiraglia dalla puntata d'esordio sino ad oggi.

Pubblicità

Da non dimenticare che, per vedere le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi gratuitamente al sito. La registrazione in sé non comporta nessun onere per l'utente, anzi permette a chi si registra di vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili attraverso un'app disponibile sul sito stesso.

Trama dell'episodio

L'episodio "Par Condicio" vedrà al centro della trama le due famiglie mafiose più importanti di Vigata, i Sinagra e i Musarra, le quali interromperanno il loro patto di pace per iniziare una nuova guerra in città.

Il primo a cadere nella faida sarà Angelo Bonpensiero, il braccio destro nonché genero di Lillino Musarra in quanto marito della figlia Mariuccia. Nel rispetto della Par condicio, i Musarra decideranno di vendicarsi uccidendo il nipote di don Balduccio Sinagra. Nonostante tutto, però, il Commissario Montalbano non sarà del tutto convinto che gli omicidi appena citati possano essere il frutto di una nuova faida scoppiata fra le due famiglie che non si scontravano ormai da più di 15 anni.

Pubblicità

I suoi dubbi, ovviamente, non faranno molto piacere al giudice Tommaseo, che deciderà di togliere il caso a Montalbano per affidarlo ad un altro ispettore. A quel punto, liberato da ogni vincolo, Montalbano deciderà di seguire un altro caso, quello di una ragazza ucraina scomparsa misteriosamente giorni prima. Le indagini del commissario inizieranno con la perlustrazione dell paese di Vigata e dei suoi dintorni: Montalbano e i suoi uomini scopriranno che la giovane potrebbe essere stata rapita da un pastore della zona.

Pubblicità

Molto presto, però, il commissario si renderà conto che il caso della ragazza scomparsa e quello degli omicidi delle due famiglie mafiose di Vigata potrebbero essere sorprendentemente collegati fra di loro.