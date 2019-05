La popolarissima soap opera che va in onda ogni pomeriggio sulle reti Mediaset, Il Segreto, continua a regalare clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 12 fino al 18 maggio raccontano di nuovi accadimenti ed intrighi a Puente Viejo. In particolare, la protagonista indiscussa della prossima settimana sarà Elsa Laguna che avrà un malore dopo un tentativo di avvelenamento perpetrato ai suoi danni dalla diabolica Antolina.

Anticipazioni Il Segreto, Elsa ha un malore.

Troverà uno spazio molto importante durante questa settimana anche il rapimento di Emilia e Alfonso, con la figlia Maria che riceverà da Fernando una fotografia dei genitori.

Raimundo e Maria si renderanno conto che il denaro proveniente dalla vendita dei beni appartenuti alla defunta donna Francisca non è sufficiente per pagare il riscatto dei coniugi Castaneda. Intanto Mauricio farà una confessione molto importante in merito alla misteriosa donna presente nelle catacombe, affermando di sapere che questa persona sia viva. Di seguito il resto degli spoiler settimanali.

Antolina tenta di avvelenare Elsa

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che andranno da domenica 12 al 18 maggio raccontano di Mauricio che si confiderà con Raimundo lanciando il sospetto che la donna nascosta nelle catacombe sia Francisca Montenegro. Elsa dopo essere stata accusata di furto da tutti gli abitanti di Puente Viejo aveva deciso di abbandonare il paese per trovare dimora in un'abitazione abbandonata, salvo poi cambiare idea andando ad abitare da Isaac e Antolina.

Proprio quest'ultima metterà in campo un atteggiamento aggressivo contro la Laguna, arrivando addirittura ad avvelenarle il latte. Dopo una litigata con Antolina, la Laguna accuserà un malore perdendo i sensi, la prima si rallegra ma poi mostra preoccupazione nel momento in cui arriva Isaac. Prudencio si renderà conto che il denaro derivato dalla vendita degli immobili appartenuti alla ''dark Lady'' è insufficiente per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso e, per questo, informerà Maria e Raimundo sull'imminente scadenza da rispettare per il pagamento.

Fernando consegna una fotografia

Nelle puntate che vedremo in onda nella prossima settimana, Fernando Mesia consegnerà una fotografia di Emilia e Alfonso alla figlia Maria, asserendo che a fornirgliela siano stati i rapitori dei coniugi Castaneda. Intanto Julieta proverà a farsi perdonare da Pilar dopo i malintesi avuti in merito al suo rapporto con Severo. Fernando apre la cassaforte di Francisca e scopre che ha un doppio fondo al suo interno.