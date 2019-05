Ci sono novità importanti per ciò che riguarda la dodicesima stagione della longeva serie televisiva Don Matteo sulla quale aumentano le curiosità. Sono mesi che si parla dell'inizio delle riprese. Il primo ciak è avvenuto lunedì 20 maggio e c'è stata una sorpresa da parte del cast per le riprese a Spoleto della fiction prodotta dalla Lux Vide e in onda da oltre vent'anni sul piccolo schermo.

Emergono delle notizie per quanto concerne la dodicesima stagione della Serie TV che vede la presenza di una nuova protagonista. Si tratta della giovanissima Aurora Menenti che veste i panni di Ines ma al momento non sono stati annunciati i particolari in merito a questo ruolo che rimane top secret. Si sono fatte delle ipotesi riguardo a questo personaggio e si pensa che possa trattarsi della figlia di Anna Olivieri e del pubblico ministero Marco Nardi. Un'altra ipotesi potrebbe essere semplicemente legata al fatto che si tratta di una bambina ospite della canonica di Don Matteo.

Il ritorno delle riprese nella città di Spoleto e la presenza degli attori

Alla giovane attrice è stato affidato un ruolo da protagonista all'interno della fiction e alle ore 15 di lunedì 20 maggio, nella storica piazza Duomo hanno avuto inizio le riprese con la regia di Raffaele Androsiglio. Sono passate varie persone all'interno della piazza che hanno assistito alle scene a cui si contrappone un'immagine differente sulle scalette del Teatro Caio Melisso dove è seduta una bambina dall'aspetto triste.

Don Matteo e Nardi si presentano dalla bambina per capire cosa le stia succedendo e sono i primi momenti delle riprese nella città di Spoleto svoltesi otto una pioggia molto leggera. Ci sono state delle persone presentatesi alle riprese per assistere a questo spettacolo come avvenuto nel caso di fan venuti da Trapani per fare una foto con l'attore preferito.

Due traguardi importanti per la longeva serie televisiva

Terence Hill è stato attorniato dalle fan che gli hanno sottolineato il proprio affetto e l'attore si è dimostrato molto disponibile non risparmiando selfie e strette di mano.

Lo stesso discorso vale per Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta. L'attore e l'attrice stanno attraversando un momento molto importante nella carriera lavorativa. Si sono fatti conoscere dal pubblico nel corso di questi anni. Inoltre Maria Chiara Giannetta il 20 maggio ha festeggiato ventisette anni. Successivamente è arrivato Nino Frassica in via dell'Arringo e dalla prima stagione veste i panni di Cecchini. Infine la fiction Don Matteo raggiunge due traguardi importanti come i vent'anni dalla prima puntata e lo scorso mese di marzo Terence Hill ha spento ottanta candeline.