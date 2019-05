Dubbi, confusione e varie segnalazioni stanno prendendo il sopravvento in questo periodo pre-scelta a Uomini e donne (il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). L'ultima edizione del trono classico è pronta a sancire la fine del percorso di tutti i tronisti in vista della pausa estiva prevista a partire dal prossimo mese.

Sebbene le scelte siano vicine (la registrazione del fatidico momento per i tre tronisti in studio dovrebbe avvenire in data lunedì 27 maggio), il pubblico sembra alimentare alcuni dubbi mai colmati. Questa volta si tratta di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano: secondo il parere di gran parte dei fan, i due personaggi del trono classico, conoscenti prima del loro percorso in studio, potrebbero aver 'stipulato' un accordo al di fuori dalla trasmissione.

Uomini e donne: Manuel Galiano e Giulia Cavaglia

A riguardo giunge un recente sfogo del giovane corteggiatore che su Instagram ha espresso il suo pensiero in merito al percorso con la tronista e ai giudizi dei telespettatori dimostrandosi sicuro di se e diffidente da ogni critica ricevuta sul proprio conto.

Lo sfogo di Galiano su Instagram

"Sicuramente sul mio conto possono dire molte cose ma penso che non esistano persone che siano immuni dai giudizi. Non ho peli sulla lingua e ciò, spesso, mi rende una persona molto scomoda ma so che in fondo la verità fa male a coloro che di vero non hanno niente.

Ho raggiunto una sicurezza su me stesso ma per chi è insicuro è facile definire la mia sicurezza una presunzione. Sono una persona che ha tanto da insegnare e molto da imparare, vivo la vita con leggerezza, respiro a fondo e trattengo soltanto il meglio. Ho visto a sufficienza per capire che sono tante le cose che non hanno senso ma per cui ci danniamo e per questo penso che non meritano nemmeno un posto nei miei pensieri. Ho anche ascoltato abbastanza per arrivare a capire che le parole di troppo, proprio perché sono di troppo, devono essere lasciate lì": è questo il messaggio che Manuel ha sfogato sul proprio profilo social, su Instagram.

'Uomini e Donne', possibili accordi segreti tra Giulia e Manuel: il dubbio

Come confessato dai due diretti interessati, tra Giulia e Manuel vi era una conoscenza prima del trono della ragazza, che da sempre è stata un campanello d'allarme per il pubblico che in studio e a casa segue accuratamente il trono della Cavaglia. Ad alimentare l'ipotesi che tra Galiano e l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi vi sia un possibile accordo al di fuori del programma è il comportamento troppo sicuro e indifferente del corteggiatore.

Sappiamo, infatti, che Giulia nelle recenti esterne si è lasciata andare a passionali baci concessi al pretendente Giulio Raselli. Si tratta di baci che, sebbene il pubblico sia riuscito a cogliere l'interesse e il desiderio della tronista nei confronti di Giulio, non hanno suscitato alcuna reazione in Manuel. A questo punto per saperne di più non ci resta che attendere la fatidica data in cui si registrerà la scelta (che come già anticipato sarà prevista il 27 maggio).