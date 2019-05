Martedì 21 maggio è stata registrata a Roma l'ultima puntata del trono over di Maria De Filippi, in cui Gemma Galgani sembra aver ritrovato finalmente l'amore e due ex partecipanti dello show sono tornati in studio per annunciare il loro imminente matrimonio.

Oltre a tutto questo c'è stata l'uscita di scena di Luisa Anna Monti e Salvo: ampio spazio è stato dedicato alla tormentata storia d'amore fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Gemma, felice insieme a Mario

Nel dettaglio, si segnala che nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata alle dame e ai cavalieri, Gemma Galgani ha annunciato di essere molto felice della sua frequentazione con Mario. La torinese, infatti, ha raccontato di essere andata al bowling con il suo corteggiatore e di aver passato una piacevolissima serata con lui, piena di baci e tenerezze.

Uomini e Donne, trono over: anticipazioni

Inoltre, la dama ha anche annunciato come lei e Mario abbiano già pianificato di scambiarsi il loro primo vero bacio in un posto molto romantico come la Mole Antonelliana. Detto ciò, la coppia si è alzata in piedi e ha ballato un lento insieme a tutte le altre coppie dello show. Finito il blocco dedicato a Gemma Galgani e alle sue frequentazioni amorose, si è parlato di un'altra coppia storica del trono over, quella formata da Ida e Riccardo. La coppia, infatti, è tornata nuovamente in studio per raccontare cosa è successo fra di loro nel corso di quest'ultima settimana.

Così, dopo i saluti iniziali, Ida ha spiegato di non essere molto felice del comportamento assunto da Riccardo nei suoi confronti, da quando ha voluto riallacciare i rapporti con lei. A detta di Ida, infatti, l'uomo non avrebbe fatto nulla per riconquistarla a parte qualche telefonata serale dal contenuto alquanto superficiale. Dopo le spiegazioni di Ida, Riccardo ha ammesso davanti a tutti di non essere innamorato della sua ex ma di provare soltanto qualcosa per lei. Alle parole di Riccardo, la Platano è scoppiata in lacrime ed è uscita dallo studio per non farvi più ritorno.

L'annuncio di Mauro e Lisa

Ma l'ultima puntata del trono over non sarà ricordata solamente per la probabile fine della storia d'amore fra Ida e Riccardo, ma anche per il possibile lieto fine per una coppia che sembrava in bilico fino alla settimana scorsa. Stiamo parlando di Luisa e Salvo, che, dopo essersi frequentati per qualche tempo, sembra abbiano deciso di appianare tutte le loro divergenze e di provare a dare un'opportunità al loro rapporto.

Oltre a loro, sono stati al centro delle studio anche Pasqualina e Vincenzo, che stanno continuando a conoscersi e che sembrano essere sulla buona strada per stare insieme anche al di fuori del trono over. Alla fine sono entrati in studio due ex partecipanti del trono over, Mauro Faettini e Lisa che erano usciti insieme dal programma nel maggio del 2017. La coppia, infatti, è ritornata in studio per comunicare a tutti di aver deciso di sposarsi l'anno prossimo.