Alta tensione nella casa del GF 16. Il brindisi a cena con Vladimir Luxuria è stato uno dei pochi momenti sereni di una serata consumatasi tra confronti infuocati e liti inaspettate. Prima Daniele Del Moro ha sfogato il suo malumore per l’atteggiamento di Martina Nasoni: “Mi fa passare come una persona cattiva e non mi difende mai con Erica” - ha riferito prima a Luxuria e poi a Valentina Vignali.

In seguito la questione è tornata a galla durante la cena con Francesca De André che ha invitato Martina a seguire il consiglio del padre su Daniele ed a smetterla di bere. “Ogni volta che succede qualcosa ti riempi il bicchiere”.

Tra le due sono volate grosse con la ragazza ‘dal cuore di latta’ che ha accusato la ventinovenne genovese di averle dato della poco di buono. Nel confronto è intervenuto anche Gennaro che ha esortato Francesca a moderare i termini.

Alta tensione tra Francesca De André e Gennaro Lillio al GF 16

Da qui è nata un nuovo acceso confronto con il napoletano che ha discusso animatamente in giardino con l’opinionista: “Sei una grandissima delusione” - ha chiosato Lillio.

Tensione alle stelle nella casa del GF 16

Il rapporto tra Francesca De André e Gennaro Lillio rischia di incrinarsi dopo il confronto a muso duro di ieri sera. Il napoletano ha invitato la ventinovenne a moderare i toni nel corso di un botta e risposta al vetriolo con Martina Nasoni.

Dall’altra parte l’opinionista ha preso di mira Gennaro accusandolo di non avere gli attributi e di non prendere posizione in determinate situazioni. La discussione si è spostata in giardino con Francesca che è tornata a parlare della questione del bacio che Martina e Gennaro si sono scambiati per gioco. Dall’altra parte il modello ha accusato la De André di aver riferito una confidenza che le aveva fatto.

“Ci sono rimasto male, non me l’aspettavo da te.

Mi hai pugnalato alle spalle, se ti dico una cosa in privato non puoi dirla così" - ha precisato il modello. La De André ha provato a spiegare che il napoletano aveva capito male ma Lillio ha prontamente ribattuto che aveva compreso benissimo: “Io non riesco a parlare se alzi la voce, tu quando sbotti ti dimentichi di quello che dici”.

Francesca chiede scusa, Gennaro: 'Mi hai deluso'

Kikò ha tentato invano di riportare la calma: “Se litigate voi due è finita.

Fino a poco fa ridevate e scherzavate”. L’hair stylist ha spiegato a Francesca che Gennaro sta attraversando un momento particolare per la lettera che ha ricevuto dal padre e perché lei si è allontanata dopo che ha appreso in diretta tv di essere stata lasciata dal fidanzato. “Dovete capire che è una fase delicata per entrambi, cercate di chiarirvi” - ha sottolineato l’ex marito di Tina Cipollari.

Lillio ha preferito isolarsi in giardino prima di avere un nuovo confronto con Francesca che gli ha chiesto scusa per i toni utilizzati durante la discussione.

“Hai travisato le mie parole” - ha spiegato l’opinionista. Nonostante ciò il ventottenne ha ribadito di non gradire il suo modo di fare: “Una persona può esprimere i suoi pensieri in modo diverso e lo devi accettare. Mi hai deluso”. L’idillio, che sembrava poter sfociare in un legame più intenso, sembra essere giunto al capolinea.