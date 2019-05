Oggi pomeriggio sarà registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. A dare l'annuncio ufficiale è stata Raffaella Mennoia. La caporedattrice del talk show di Maria De Filippi, attraverso le Instagram Stories, ha annunciato di prepararsi per un'altra emozionante puntata. All'interno del filmato ha voluto, però, regalare ai fan più accaniti della trasmissione un piccolo spoiler. La donna ha, infatti, detto che in puntata ci sarebbero state due coppie come ospiti. La Mennoia non ha potuto dare ulteriori spiegazioni in merito ed ha chiesto ai follower di indovinare. Da quel momento in poi, sul web hanno incominciato a diffondersi le ipotesi su quali potrebbero essere le coppie menzionate da Raffaella.

Spoiler Uomini e donne: due coppie ospiti nella registrazione di oggi

Le più probabili sarebbero Andrea e Arianna e Luigi e Irene.

Le ipotesi sulle probabili coppie ospiti nella registrazione odierna di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia condivide molto spesso con i suoi fan succulente anticipazioni in merito al programma Uomini e Donne. La collaboratrice di Maria De Filippi, qualche ora fa, ha condiviso delle Instagram Stories nelle quali ha annunciato che nella registrazione odierna, di martedì 7 maggio, saranno ospiti due coppie.

Le ipotesi più accreditate sul web ricadono su Luigi Mastroianni e Irene Capuano. Il motivo risiede nel fatto che il ragazzo questa mattina ha pubblicato un video in auto, diretto da qualche parte ignota, con scritto "Memories". L'altra coppia, invece, potrebbe essere formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. In questo caso, l'indizio è stato una foto pubblicata ieri sera da Roma. Queste naturalmente sono solo delle ipotesi. Per questo motivo, non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire nuove e succose anticipazioni in merito.

Raffaella Mennoia annuncia che Andrea Zelletta è vicinissimo alla scelta

Nelle IG Stories successive si vede Raffaella Mennoia diretta nel camerino di Andrea Zelletta intenta a divertirsi e a prenderlo un po' in giro. La caporedattrice gli ha detto che tutte le donne che seguono la trasmissione sono completamente pazze di lui. Inoltre, anche in questa circostanza, la Mennoia ha voluto fare un altro piccolo spoiler. Raffaella ha detto che il ragazzo è, ormai, pronto alla scelta.

A quanto pare, manca davvero poco per capire chi tra Natalia, Klaudia e Muriel sarà la donna che vorrà al suo fianco. La cosa ha lasciato parecchio spiazzati i fan dal momento che, dalle puntate andate in onda, Zelletta non sembra affatto pronto a porre fine al suo percorso.

Insomma, la puntata si prospetta davvero ricca di colpi di scena. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire ulteriori novità.