Prosegue il successo della soap opera di Rai Uno, 'Il paradiso delle signore' che tiene alta la concentrazione del pubblico attraverso la presenza di nuovi colpi di scena. I protagonisti stanno affrontando degli ostacoli per ciò che riguarda la sfera amorosa, al punto che possono essere messi a rischio i sentimenti di alcuni personaggi. Un esempio si ritrova nella figura di Salvatore che chiede dei consigli al fratello per capire in quale modo comportarsi con Gabriella, con l'intento di conquistare la giovane donna.

Lunedì 6 maggio ha avuto inizio una nuova settimana in compagnia del prodotto televisivo, ma l'attenzione deve essere posta intorno alla puntata di giovedì. Scopriamo cosa succede nell'appuntamento del 9 maggio che vede al centro delle trame la figura di Gabriella. Gli spoiler dell'appuntamento numero 174 svelano che Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) riusciranno a ritrovare l'amore dopo un periodo di distanza, nel corso del quale si sono resi conto dello strano atteggiamento di Lisa.

La riconciliazione dei due innamorati si rivelerà fondamentale per venire a conoscenza della causa per la quale la Conterno è stata costretta a raccontare molte bugie. La Guarnieri e il dottor Conti si renderanno conto del fatto che, dietro le bugie, ci sia la manovra di Andreina (Alice Torriani) intenzionata a distruggere Umberto (Roberto Farnesi) e il grande magazzino.

Luciano chiamato a prendere una decisione importante

Vittorio e la compagna, dopo aver fatto queste valutazioni, cominceranno l'inseguimento nei confronti della Mandelli ma dovranno stare attenti a non farsi scoprire dalla futura sposa del commendatore.

Luciano si vedrà costretto a fare una scelta importante per far proseguire il piano organizzato ai danni di Oscar (Jgor Barbazza), con l'intenzione di far andare in prigione il signor Bacchini. Il ragionier Cattaneo si vedrà costretto a prendere un'ingente somma di denaro dal conto corrente, con l'unico obiettivo di far uscire Oscar dalla vita di Clelia (Enrica Pintore).

Salvatore sorpreso dal comportamento di Gabriella

La decisione di Luciano avrà delle ripercussioni sul progetto matrimoniale pensato da Silvia in merito alle nozze di Nicoletta e Cesare.

Gabriella, invece, dimostrerà di non aver alcun interesse nei confronti di Salvatore. Quest'ultimo rimarrà insospettito di fronte al cambio di atteggiamento della Venere e chiederà aiuto a Federico per capire la situazione. Il fratello di Nicoletta riceverà una lettera, attraverso la quale verrà chiamato al servizio militare. Vittorio dovrà fare i conti con la strana telefonata di Marta, al punto che deciderà di parlare con Umberto.