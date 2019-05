Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' capace di attirare un pubblico eterogeneo alle prese con i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Il prodotto televisivo va in onda sul piccolo schermo da oltre vent'anni e si è sempre distinta per ottenere uno share importante facendo crescere generazioni d’italiani. La soap opera Un posto al sole va in onda tutti i giorni della settimana al solito orario, alle ore 20:45 creando la suspense nell'animo del pubblico.

La vicenda di Roberto e Filippo costretti a recarsi in Messico per salvare la vita di Tommaso, dopo aver ricevuto una lettera misteriosa, è finita al centro dell'attenzione delle trame.

Il rammarico del dottor Ferri

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che vanno da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio svelano che la famiglia Ferri rimarrà scossa dalla scomparsa di Tommaso. Filippo ha salvato la vita di un'altra persona, corrispondente al nome di Leonardo, che ha dichiarato di essere il migliore amico del fratello.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vivrà un altro dramma nella sua esistenza, a dimostrazione del prosieguo di un periodo difficile dopo aver rischiato la vita a causa di una complicata operazione al cuore. Il padre di Sandro ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro in quanto era stanco di continuare gli scontri con il rivale Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

I retroscena riguardanti il defunto Tommaso

Le nuove puntate della soap opera Un posto al sole vanno da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio e sottolineano che Roberto vorrà sapere delle informazioni sulla persona di Tommaso.

Di conseguenza Leonardo gli svelerà dei segreti sul giovane Ferri e questa situazione farà cadere nello sconforto il noto imprenditore. In questo periodo complicato non mancherà il sostegno di persone importanti, determinate a dare un valido aiuto al padre di Filippo (Michelangelo Tommaso). Il dottor Sartori, invece, sembrerà riuscire a superare questo grave dolore grazie alla vicinanza della moglie Serena.

Un lato inaspettato del consanguineo

Inoltre il dottor Ferri vivrà un momento di cedimento dopo essersi accorto di una verità inaspettata sul conto del figlio con il quale ha avuto il rapporto più complesso e meno duraturo.

L'ex marito di Marina (Nina Soldano) scoprirà un lato inaspettato di Tommaso, non pensando che potesse avere degli elementi in comune con il consanguineo. Questa novità inaspettata farà vivere dei rimpianti a Roberto che non ha potuto conoscere fino in fondo il figlio ritenendo che fosse interessato solamente al denaro.