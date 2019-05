Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo Temptation Island. Nello specifico nei prossimi giorni i casting si svolgeranno presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina in provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per un importante spot di livello internazionale.

Temptation Island

Sono attualmente in corso le selezioni per la nota trasmissione televisiva Temptation Island in onda su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia.

Pubblicità

A tale proposito domenica 12 maggio presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina (in provincia di Ferrara), organizzato dal titolare Giacomo Gelmi, sempre attivissimo in eventi e iniziative di alto livello, si terrà un casting per il noto reality sui sentimenti in onda sulle reti Mediaset. Peraltro si tratta di un'occasione a dir poco imperdibile in quanto sarà presente il presentatore della trasmissione televisiva L'appuntamento è presso il Malua Beach, a Via Bramante, 2, sul lungomare della località ferrarese, a partire dalle ore 18.

In particolare la ricerca è indirizzata verso single e coppie. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web del programma in questione su Witty TV dove possono trovare l'apposito form online da compilare attentamente. In tal senso è innanzitutto necessario indicare i propri dati personali e di contatto specificando se ci si presenta come single o come coppia ricordando peraltro che non sono ammesse coppie sposate o con figli in comune tra i partner. Occorre poi allegare foto e motivazioni precise e dettagliate relativamente alla richiesta di prendere parte a Temptation Island.

Pubblicità

Uno spot internazionale

Per la realizzazione di un importante spot di livello internazionale, la nota agenzia Galaxia Casting cerca un barman professionista e 'mixologist' di età compresa tra 25 e 45 anni. Lo shooting e le riprese per lo spot verranno poi effettuate nel corso di questo mese di maggio in Slovenia. Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: galaxia.spot@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Casting spot barman'.

A tale proposito si devono indicare dati personali, riferimenti di contatto e la propria residenza allegando inoltre fotografie in primo piano, a mezzo busto e a figura intera e il proprio curriculum relativo alla propria attività professionale di barman. I casting si terranno poi esclusivamente su convocazione. Per reperire ulteriori indicazioni, informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Galaxia Casting.