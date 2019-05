Davide Devenuto, uno degli storici protagonisti di Un posto al sole, di recente ha rilasciato un'intervista al settimanale "Intimità", nella quale si è soffermato sul profondo legame che in questi anni ha instaurato con la soap partenopea ma soprattutto con il suo personaggio, Andrea Pergolesi, padre di Alice e marito di Arianna.

Grazie alla sua lunga militanza nel cast e nelle vicende di Upas, Andrea è riuscito a conquistare le simpatie e l'affetto del pubblico.

Tuttavia, proprio le ultime dichiarazioni di Devenuto rischiano di generare un pizzico di preoccupazione tra i telespettatori, poiché l'attore non ha escluso che in un futuro nemmeno troppo lontano possa lasciare la soap di Raitre. L'artista romano, infatti, ha spiegato che per lui è diventato piuttosto stressante fare da pendolare tra Napoli (dove viene girata Un Posto al Sole) e Roma (dove vive con la futura moglie Serena Rossi) e che, di conseguenza, questa situazione spesso lo spinge a riflettere sulla possibilità di abbandonare la telenovela: "Non nego che l'idea mi sfiora parecchie volte", ha affermato.

Dunque, anche se al momento Andrea Pergolesi è ancora una delle colonne portanti di Un Posto al Sole, le parole del suo storico interprete non escludono a priori che presto possa arrivare un addio, seppur doloroso.

L'importanza della soap opera nella sua vita

Davide Devenuto non ha nascosto che per lui sarebbe piuttosto doloroso lasciare Un Posto al Sole dopo tutti questi anni (fa parte del cast dal 2003), anche perché ormai si è affezionato al "suo" Andrea Pergolesi.

Inoltre non bisogna dimenticare che l'artista capitolino deve molto alla soap napoletana, infatti oltre ad una grande popolarità gli ha permesso di trovare l'amore sul set, dove nel 2008 ha conosciuto la collega Serena Rossi, che all'epoca vestiva i panni di Carmen Catalano, moglie di Filippo. La coppia nel 2016 ha messo al mondo anche un bambino, Diego, nato nel novembre del 2016.

Ormai manca solo il "grande passo", ovvero le nozze, come ha rilevato anche Serena Rossi in un'intervista rilasciata a "Domenica In" in occasione della presentazione del film "Io sono Mia", in cui l'attrice napoletana ha interpretato la protagonista, ovvero la compianta cantante Mia Martini.

La storia d'amore con l'attrice Serena Rossi

Il sentimento profondo che unisce Davide Devenuto e Serena Rossi è emerso anche quando, lo scorso anno, l'attore si è commosso nell'assistere alla premiazione della compagna che ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale "Bang Bang" in "Ammore e malavita", e anche il Nastro d'Argento per miglior attrice di commedia e miglior brano sempre per "Ammore e malavita".

Sempre nel 2018, l'artista romano si è lanciato in una nuova esperienza televisiva, prendendo parte come concorrente a Celebrity MasterChef Italia, ottenendo anche una soddisfacente terza posizione.