Gianluca Mech è conosciuto al grande pubblico per la sua attività di imprenditore nonché unico erede di una tradizione erboristica famigliare plurisecolare alla base della pratica della fitoterapia e per la sua attività di personaggio pubblico. Dopo la sua esperienza come naufrago vip dell'Isola dei famosi nel 2016, la sua popolarità è aumentata ancora di più.

Sta avendo riscontri positivi in tv su Rete4 con il programma “Ricette all’italiana” e su La7 con la trasmissione “Belli dentro belli fuori”. L'inventore della dieta tisanoreica è lanciatissimo anche nel mondo cinematografico.

Gianluca Mech, il suo ultimo film

Il personaggio tv ed ex naufrago vip dell'Isola dei famosi ha recitato di recente in un film di rilievo internazionale, che è stato girato in Puglia. Per la prima volta ha recitato in inglese nell'opera prima di lungometraggio di Davide Dapporto, intitolata Stay calm, con la partecipazione straordinaria dell'attore americano Billy Zane, interprete in blockbuster della portata di Titanic.

Gianluca Mech, imprenditore ed ex naufrago vip dell'Isola dei famosi

Ha parlato di questa entusiasmante esperienza durante una chiacchierata con il talent scout Miky Falcicchio dietro le quinte del simposio nazionale della sua omonima azienda, che si è tenuto l'ultimo weekend nel Salento. "Pochi mesi fa in Puglia ho finito di girare il film internazionale Stay calm con Billy Zane - ha dichiarato Mech -. È una persona adorabile, è stato bellissimo lavorare con lui ed è la prima volta che recito in un film in inglese.

Ero molto emozionato, ma la Puglia mi ha calmato. Tra l'altro girando questo film ho avuto modo di visitare questa regione ed è stata una bellissima sorpresa. Ho scoperto la pizzica, che non sapevo cosa fosse. Incredibile!".

I progetti futuri e la dieta di Mech

L'imprenditore e personaggio tv ha sottolineato che è molto attento al suo corpo e al benessere in generale anche perché è da anni in prima linea nella battaglia contro l'obesità ed è promotore di iniziative e campagne volte ad affermare il diritto alla salute e l’importanza di un’alimentazione equilibrata.

Quali sono i suoi segreti di bellezza? "Quest'anno compio 50 anni - ha sottolineato Gianluca -, quindi devo preservarmi il più possibile. Cerco di mangiare bene e mi alleno tre volte alla settimana. Do un consiglio a chi vuole mantenere il peso forma ideale: Imparate a sgarrare bene. Quando volete concedervi qualcosa, non ricorrete al cibo spazzatura ma al cibo di qualità. Però non bisogna farlo sempre". Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, l'inventore della dieta tisanoreica partirà molto presto per gli Stati Uniti poiché dovrà preparare un menù davvero molto speciale per i clienti di un hotel a stelle e strisce, che dovranno poi sottoporsi a delicati interventi chirurgici.