Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne trono classico con la scelta di Andrea Zelletta. Le scelte dei tronisti sono sempre stati i momenti decisivi e più seguiti da tutti gli appassionati di questo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Come detto, ieri Angela ha fatto la sua scelta ed ha ricevuto il fatidico ''sí'' da parte di Alessio. Oggi è stato il turno di Andrea che ha scelto Natalia.

Pubblicità

Pubblicità

Spoiler Uomini e Donne, Andrea sceglie Natalia

Nel dettaglio, la puntata delle scelte come di consueto è stata caratterizzata dal recap del percorso sul trono di Andrea e delle sue corteggiatrici. In villa, il tronista ha presentato sua sorella alla quale tiene tanto, alla corteggiatrice Klaudia scatenando le ire di Natalia: ''Lo sta facendo di proposito, sto st...''. La stessa Klaudia ha risposto con toni molto accesi insultando Natalia definendola come ''principessa sul pisello''.

U&D trono classico, Andrea sceglie Natalia: lei ha detto 'sì'

Il percorso all'interno della villa non ha avuto un buon inizio per Natalia e Andrea: l'atteggiamento del tronista nei confronti della corteggiatrice romana ha scatenato fin da subito la rabbia di Natalia.

Successivamente Andrea e Natalia hanno trascorso il pomeriggio in spa, nella quale si sono baciati appassionatamente facendo scoppiare in lacrime Klaudia. La stessa corteggiatrice ha abbandonato prematuramente la villa inviperita nei confronti del tronista.

Pubblicità

Finito il riassunto è arrivato il fatidico momento delle sedie rosse, anticipato dall'uscita dallo studio delle corteggiatrici. Andrea ha ammesso le sue colpe: ''Ammetto che vederlo in diretta (il bacio) è dura. Mi fa strano anche a me, però io sono stato questo dall'inizio alla fine rispettando sempre le due ragazze''.

Il momento della scelta di Andrea

La prima ad entrare in studio è stata Klaudia che, a suo dire, si aspettava di non essere la scelta.

Nel discorso, Andrea ha ripercorso il loro cammino all'interno del dating show: ''Il nostro rapporto è sempre stato un salire. Mi hai fatto vivere delle emozioni che non dimenticherò mai, però arrivati qui io ho bisogno di sentire il mio cuore. In questo momento questa scintilla non è scattata con te''. Klaudia ha accettato il ''rifiuto'' con molta dignità, augurando il meglio al tronista per il proseguio della sua vita. La seconda ragazza ad entrare in studio è Natalia che fin da subito era l'indiziata numero uno per la scelta.

Pubblicità

Come di consueto, Andrea ha ricordato i primi momenti vissuti con Natalia durante il percorso negli studi Elios: ''È stato un primo periodo di lotta dove io corteggiavo te. A Milano ho rivisto i tuoi occhi sinceri e poi c'è stata la villa. Ho messo da parte la testa e ho seguito il cuore. Il mio cuore fa un nome e questo nome è Natalia''. Lei ha detto sì e sono scattati i fatidici petali rossi.