Domani 30 maggio 2019 in diretta tv su canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta del tronista pugliese Andrea Zelletta, chiamato a scegliere con chi intraprendere un nuovo percorso al di fuori delle telecamere tra le due corteggiatrici Natalia e Klaudia.

Nel frattempo oggi pomeriggio, il pubblico di Maria De Filippi, ha potuto assistere alla scelta di Angela Nasti, la quale ha ottenuto il 'sì' di Alessio Campoli, tra baci, abbracci e una cascata infinita di petali rossi. A chiudere la tre giorni del trono classico dedicata alle scelte sarà quindi Giulia Cavaglià nella giornata di venerdì.

Anticipazioni trono classico del 30 maggio, la scelta di Andrea: Natalia o Klaudia?

Per queste ultime puntate del trono classico di Uomini e donne dedicate alle scelte dei tre tronisti, si è tornati al passato, con le scelte effettuate in studio ed in diretta tv.

Uomini e donne, anticipazioni del 30 maggio: la scelta di Andrea tra Klaudia e Natalia

Nessuna possibilità per gli amanti degli spoiler di conoscere in anticipo quanto succederà nello studio di Maria De Filippi. Molte le emozioni che attendono i telespettatori, come è successo anche questo pomeriggio con la messa in onda della decisione di Angela la quale, a sorpresa, ha scelto Alessio Campoli, sovvertendo i pronostici della vigilia che davano l'altro corteggiatore Luca Daffrè come favorito. Come dichiarato nella diretta di oggi dalla stessa Maria De Filippi, domani 30 maggio, sarà la volta della scelta di Andrea Zelletta, chiamato a decidere tra Natalia e Klaudia con le quali, in questi tre mesi, ha avuto momenti a dir poco burrascosi, tra liti e riappacificazioni continue.

Uomini e donne, anticipazioni: dopo Zelletta tocca a Giulia fare la scelta

Alcune indiscrezioni circolanti in rete e riguardanti ciò che è successo nel corso del week end in Villa, parlano di un clima teso tra i tre protagonisti, tanto che si mormora che una delle corteggiatrici abbia lasciato anzi tempo la location. Tutto quanto successo tra Natalia, Klaudia e Andrea lo scopriremo nel corso della diretta di Uomini e donne in onda domani 30 maggio su canale 5, a partire dalle 14,45.

Come successo con la scelta di Angela, prima della fatidica scelta, verrà mandato in onda l'rvm riguardante gli ultimi momenti trascorsi dal tronista con le due corteggiatrici e, solo in seguito, potremo assistere alla decisione vera e propria. Lo stesso Andrea, nella puntata odierna, ha ammesso la sua preoccupazione per la scelta di domani e solo nel corso della diretta del 30 maggio scopriremo chi sceglierà tra Natalia e Klaudia.

Appuntamento dunque per giovedì 30 maggio su canale 5, a partire dalle 14;45, per scoprire la decisione del tronista pugliese, in attesa della scelta di Giulia che concluderà questa stagione di Uomini e donne il prossimo venerdì 31 maggio.