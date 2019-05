Durante la settimana del Grande Fratello 16 stanno arrivando delle nuove testimonianze su un presunto tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca De Andrè. Dopo l'incontro chiarificatore della scorsa settimana, la figlia di Cristiano De Andrè potrebbe essere al centro di una nuova voce di Gossip.

L'imprenditore toscano sembra esserci cascato di nuovo. Dopo essere stato paparazzato con la bionda Rosi, questa volta è stato pizzicato in compagnia di una ragazza mora. Stando alle rivelazioni di Biagio D'Anelli nel salotto di Domenica Live, Tambellini sarebbe stato visto in un locale di Milano in atteggiamenti compromettenti con una ragazza. Al momento il nome della ragazza paparazzata con Tambellini non sarebbe certo, ma pare sia Francesca Gottardi, ex fidanzata di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti.

GF, Giorgio Tambellini potrebbe aver tradito Francesca De Andrè: pizzicato con una ragazza mora.

Gli scatti che immortalano Giorgio con la ragazza mora sono stati pubblicati dal settimanale Oggi e sono stati mostrati da Barbara D'Urso nel corso della puntata di Domenica Live andata in onda ieri. Contro l'imprenditore toscano, D'Anelli ha fatto ascoltare un messaggio audio a Fabrizia De Andrè che testimonia il presunto tradimento ai danni della sorella.

Nel corso della puntata anche Guendalina Canessa avrebbe rivelato di essere a conoscenza del presunto tradimento.

Adirittura la Canessa avrebbe mandato un messaggio alla De Andrè: "Francesca l'uomo che è stato accanto a te non è corretto. Sta facendo schifo fuori, è un falso." Inoltre, Guendalina avrebbe invitato la sua ex coinquilina a proseguire la conoscenza con Gennaro. Sembra essere dello stesso parare anche Daniele Interrante. Quest'ultimo avrebbe definito Giorgio Tambellini come un uomo non adatto a Francesca.

Alex Belli: 'Giorgio voleva lasciare Francesca'

Durante la puntata di Domenica Live, Alex Belli ha fatto una rivelazione inaspettata.

Stando al racconto dell'attore, Giorgio lo scorso lunedì avrebbe raccolto una confidenza di Tambellini. L'imprenditore toscano aveva in mente di lasciare Francesca perché infastidio dal rapporto creato dalla gieffina con Gennaro Lillio. Non si sa per quale motivo Tambellini in seguito abbia deciso di cambiare idea all'ultimo momento, beccandosi numerose critiche da parte dei telespettatori.

Il maltempo si abbatte sulla Casa del GF

La scorsa notte un violento temporale si è abbattuto su Roma ed ha ha colpito anche la Casa del Grande Fratello.

Un fulmine ha centrato in pieno le antenne delle produzione, causando l'interruzione della diretta. Inoltre, a causa del violento nubifragio alcune stanze dela casa più spiata d'Italia si sono allagate. Il tutto è stato testimoniato da Barbara D'Urso attraverso i suoi canali social. Ricordiamo che purtroppo, non è la prima volta che il reality-show di Canale 5 finisce nel mirino del maltempo.