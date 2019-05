L'appuntamento con la soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' continua e riesce a ottenere un seguito importante da parte del pubblico alle prese con dei cambiamenti nella vita dei protagonisti principali. Nella prossima settimana, dopo un periodo di assenza, ritornerà il personaggio di Alberto che continuerà a trovarsi a capo delle imprese Viscardi, in assenza dell'amico Valerio.

Pubblicità

Pubblicità

L'uomo non ha mai perso occasione per dimostrare il proprio potere agli occhi di Marina e Roberto, al punto che ha costretto il dottor Ferri a rinunciare alla carica di amministratore delegato. Gli spoiler degli appuntamenti che partono da lunedì 20 fino a venerdì 24 maggio fanno notare che si respirerà un clima di tensione ai cantieri a causa dell'atteggiamento dell'avvocato. Marina (Nina Soldano) si dirà stanca di questa superiorità dell'uomo che non consulta la madre di Elena (Valentina Pace) in merito alle decisioni prese dando seguito agli screzi.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto vuole chiarire il rapporto con Clara

La signora Giordano vorrà fare qualcosa pur di liberarsi della presenza di Alberto e vorrà delle prove che possano dimostrare la colpevolezza del legale. Alberto non riuscirà a mantenere la giusta concentrazione intorno alla sfera lavorativa e il motivo di quest'atteggiamento sarà dovuto al fatto che non riuscirà a dimenticare ciò che è successo con Clara.

Marina approfitta dello stato d'animo del Palladini per fermare le sue intenzioni

L'amministratore delegato avrà bisogno di fare delle riflessioni in merito al rapporto con la ragazza della quale sembra essere realmente innamorato.

Pubblicità

Alberto (Maurizio Aiello), però, non saprà se sia il caso di fidarsi dell'attraente cameriera che ha fatto perdere la testa al dottor Palladini. Marina potrà approfittare dello stato d'animo di Alberto per mettere in atto un piano volto a far uscire dai Cantieri l'amico del Viscardi. Il Palladini vorrà evitare delle incomprensioni con Clara dopo quanto successo. L'avvocato dovrà capire se sia il caso di continuare la relazione in quanto l'uomo riveste un ruolo importante all'interno delle imprese.

Il Palladini non sa cosa sta organizzando la signora Giordano

Alberto riterrà che sia arrivato il momento di chiarire la natura del rapporto con Clara in modo da non complicare la situazione. L'Ad dei Cantieri penserà di avere sotto controllo sia la situazione sentimentale che quella lavorativa, ma presto si accorgerà di avere commesso degli errori. Il motivo sarà dovuto al fatto che Marina approfitterà dell'assenza di Alberto alle imprese per trovare gli elementi atti a mostrare la colpevolezza dell'uomo.

Pubblicità

Il Palladini sarà ignaro di ciò che sta organizzando alle sue spalle la signora Giordano, decisa a mettere fine alla situazione di confusione.