Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione di Uomini e donne e in particolar modo quella che riguarderà le scelte dei vari tronisti. Chi ha seguito le puntate di questa stagione sa bene che la De Filippi e il suo team di autori hanno deciso di sperimentare una novità per quanto riguarda le scelte dei tronisti, le quali sono state trasmesse in prima serata su Canale 5 durante tre speciali di U&D. Il programma aveva ottenuto anche un buon successo di ascolti, al punto che a fine maggio erano previste due nuove puntate dedicate alle scelte degli attuali tronisti di questa edizione ma a quanto pare non sarà così.

Sospese le scelte di Uomini e donne in prime time

Le anticipazioni di queste ore, che arrivano dal sito web di Davide Maggio, rivelano che Maria De Filippi e la sua produzione hanno scelto di cancellare l'appuntamento con gli speciali di Uomini e donne in prime time.

Anticipazioni Uomini e donne prime time

Questo vuol dire che la trasmissione sentimentale di Canale 5 non sbarcherà più nel prestigioso prime time e quindi che le scelte degli attuali tronisti verranno trasmesse alla 'vecchia maniera', ossia con tanto di poltrone rosse e petali in studio.

Una decisione che non dovrebbe essere dipesa dagli ascolti degli speciali di Uomini e donne in prime time, visto che la trasmissione aveva registrato una media di oltre 3.4 milioni di spettatori con uno share che arrivava a toccare il 17% di share.

Pubblicità

Numeri decisamente molto positivi per Mediaset e per un programma che nasce per il daytime della rete ammiraglia Mediaset.

Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la decisione sarebbe dipesa direttamente dalla Fascino di Maria De Filippi, la quale avrebbe dato lo stop alla realizzazione di queste due nuove puntate degli speciali di Uomini e donne in prime time. Una notizia che potrebbe rendere felici gli amanti della scelta 'classica' del programma, i quali già quest'autunno avevano polemizzato contro il nuovo tipo di scelta in villa che non era piaciuto proprio a tutti.

Sempre ottimi ascolti per Uomini e donne

Tanti spettatori di Uomini e donne, infatti, ritenevano che questa nuova scelta fosse fin troppo 'costruita' e a tratti anche recitata. Nel frattempo le registrazioni di Uomini e donne trono classico e trono over vanno avanti a ritmo serrato. La trasmissione sta per avviarsi verso il gran finale di questa stagione che anche stavolta ha permesso a Canale 5 di avere la leadership indiscussa della fascia degli ascolti del primo pomeriggio, con una media quotidiana di oltre 2.8 milioni di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 22 e il 24% con picchi di oltre 3.3 milioni di spettatori durante gli appuntamenti del trono over con protagonista Gemma Galgani.