Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore con sorprendenti risvolti. Nelle puntate in onda lunedì 6 e martedì 7 maggio alle ore 15:40 su Rai 1, Vittorio Conti riuscirà a ritrovare Lisa, mentre Tina ricatterà la madre Agnese.

Il Paradiso delle Signore: Luca aiuta Lisa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 171 in onda lunedì 6 maggio su Rai 1 svelano che Vittorio (Alessandro Tersigni) vorrà scoprire il motivo per cui Lisa abbia raccontato una menzogna.

Il Paradiso delle Signore, spoiler puntate lunedì e martedì: Lisa incontra Vittorio

D'altro canto, Luciano (Giorgio Lupano) cercherà di fargli cambiare idea, invitandolo a pensare a riconquistare la giovane Guarnieri. Nel frattempo Lisa chiederà a Spinelli di aiutarla a raggiungere Milano prima che venga scoperta da Conti, il quale ha già pubblicato un annuncio per ritrovarla su tutti i quotidiani nazionali.

Luca, a questo punto, chiederà alla complice Andreina (Alice Torriani) di trovarle un posto sicuro in modo che la giovane non possa essere rintracciata tanto facilmente.

Pubblicità

Intanto Tina pretenderà che la madre accetti la sua storia d'amore con il discografico. La giovane Amato, infatti, avviserà Agnese che se non accetta Sandro, lei non parteciperà alle nozze del fratello e di Elena. Infine Nicoletta Calligaris farà la sua scelta che si ripercuoterà sul destino del figlio che attende.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: la madre di Spinelli sta male

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti la puntata 172 di martedì 7 maggio, si evince che Vittorio comunicherà al ragionier Cattaneo di aver trovato una pista per ritrovare la sorella.

Infatti svelerà che Amanda, potrebbe sapere dove si trova Lisa. In contemporanea a tutto ciò, Luca apprenderà che la madre è vicina al trapasso mentre Umberto (Roberto Farnesi) sorprenderà la futura moglie al telefono. I telespettatori de Il Paradiso delle Signore, scopriranno che Andreina sta parlando con l'avvocato Raschetti, il quale ha contribuito alla fuga di Lisa, procurandole un documento d'identità falso.

Lisa e Vittorio si incontrano

A casa Amato, Agnese troverà un modo affinché sua figlia partecipi alle nozze tra suo figlio Antonio ed Elena, sebbene quest'ultima mandi per il momento tutto a monte.

Pubblicità

Infatti la Montemurro sarà amareggiata dalla decisione dei genitori di non partecipare alla cerimonia. Luca, invece, si recherà in Svizzera dove troverà la madre morente. Quest'ultima, a questo punto, lo inviterà a lasciar perdere la vendetta nei confronti della famiglia Guarnieri. Infine Lisa rischierà di sabotare il piano di Spinelli quando incontrerà Vittorio. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.