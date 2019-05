Pamela e Stefano sono una delle coppie che ultimamente hanno abbandonato il trono over di U&D insieme. Tra i due sembrava andare tutto bene, ma soltanto poche ora fa, l'ex dama ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha lasciato intendere ai suoi follower l'avvenuta rottura. Alla foto sono poi seguite diverse storie e battibecchi social proprio con Stefano. La causa scatenante di tutto potrebbe essere proprio Roberta Di Padua, la donna che durante l'ultima puntata del trono over di Uomini e donne ha deciso di andare via.

U&D over, Pamela e Stefano si sono lasciati: potrebbe essere colpa di Roberta

Le accuse di Pamela a Stefano: 'Bugiardi si nasce, i miei sospetti erano fondati'

Tutto è iniziato da una foto postata proprio da Pamela in cui lei stessa rivela che la verità raggiunge sempre la falsità e aggiunge che bugiardi si nasce. Una follower ha poi commentato dicendo che a Stefano è sempre piaciuta la Di Padua ed è stato falso davanti a tutta Italia, facendo solo delle sceneggiate all'interno dello studio di Uomini e Donne. L'ex dama ha risposto al commento, dicendo di averlo capito troppo tardi ed ha poi postato una stories in cui scrive: 'Quando ti fanno passare per pazza, gelosa e stalker davanti a tutti Italia e poi scopri che invece tutti i tuoi sospetti erano fondati'.

La relazione tra Stefano e Pamela è tardata a decollare a causa di Roberta. La Barretta non si fidava infatti dell'uomo, soprattutto dopo che aveva scoperto i messaggi di lui con la Di Padua. Inizialmente la donna non voleva infatti abbandonare il programma perché non era convinta delle intenzioni dell'uomo. Le sue esternazioni di oggi hanno fatto intendere che in realtà la colpa della loro rottura sarebbe stata proprio di Roberta.

Battibecco social tra la Barretta e Torrese

L'ex cavaliere del trono over non è stato di certo a guardare le accuse mosse dalla dama ed ha replicato subito sul suo profilo Instagram scrivendo: 'Alle parole preferisco i fatti.

Cosa si fa per apparire. Delusione totale'. Pamela ha poi risposto a sua volta dicendo: 'Quella che ha lasciato il programma per te sono stata io. Tu sei stato gentilmente messo fuori dalla padrona di casa e non sono io a dirlo, ma ci sono le puntate. Detto ciò, presto sapranno tutti perché non mi hai cercata subito. Eri impegnato in un'altra conversazione. Taci che fai più bella figura. Altro che apparire... per te il migliore premio come attore'.

Insomma i due non se le sono di certo mandate a dire.

Anche Roberta ha poi pubblicato una foto in cui chiede ai fan di seguire tutte le puntate e dice che finalmente tutta la verità è venuta a galla. Per scoprire cosa è successo realmente non resta dunque che attendere le prossime puntate di Uomini e donne.