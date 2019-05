Una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al trono over è avvenuta lo scorso 8 maggio. Stando alle anticipazioni vi sono stati risvolti clamorosi e inaspettati per alcuni protagonisti del parterre. Secondo quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo Guarnieri avrebbe chiesto alla redazione di Maria De Filippi, di richiamare in trasmissione la sua ex Ida Platano nel tentativo di convincerla a dargli un'ulteriore possibilità.

U&D, spoiler trono over: Guarnieri richiama Ida, Roberta Di Capua si intromette.

Da quanto si apprende, la dama bresciana ha accettato l'invito ed è entrata in studio, anche se, alla richiesta di Riccardo, deciderà di prendersi del tempo per decidere. Roberta di Capua, presente alla registrazione, cercherà di mettere zizzania tra i due, senza però riuscirci. Ma non sarà l'unica coppia o presunta tale che verrà presa di mira dalla dama nel corso della registrazione.

Registrazione 8 maggio Over: Riccardo vuole riprovarci con Ida e la fa richiamare

La registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta mercoledì 8 maggio è stata ricca di colpi di scena.

Inizialmente Maria De Filippi è rimasta stupita dall'assenza di Tina, ma si scoprirà in seguito che il tutto era uno scherzo architettato dall'opinionista, la quale si era nascosta tra il pubblico indossando una parrucca nera. La puntata, come di consueto, è iniziata con la dama storica Gemma Galgani alle prese con un nuovo corteggiatore che, però, sembra non aver suscitato un particolare interesse. Si passerà poi a Riccardo Guarnieri e il pubblico verrà informato che il cavaliere ha chiesto alla redazione di Uomini e donne di richiamare la sua ex Ida Platano.

La dama bresciana farà il suo ingresso in studio, bellissima ed abbronzata e sentirà ciò che ha da dire il suo ex compagno. Guarnieri, quindi, si sarebbe riscoperto interessato a lei, dichiarando di voler ricominciare a risentirla, per vedere come potrebbero andare le cose, senza ricadere nelle liti che in passato li hanno portati a dividersi.

Uomini e donne, anticipazioni: Roberta si mette in mezzo tra Ida e Riccardo

Da quanto si apprende dalle anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news', Ida avrebbe accettato di tornare a Uomini e Donne, ma si sarebbe presa del tempo per decidere cosa fare con il suo ex.

La discussione tra Guarnieri e la Platano verrà poi interrotta da Roberta Di Capua, la quale cercherà nuovamente di mettere zizzania tra i due, rivelando come Riccardo, solo qualche tempo fa, le avesse espressamente detto di non aver nessuna intenzione di tornare con Ida. Sembra però che le parole della dama questa volta non abbiano colpito particolarmente né la Platano né tanto meno Guarnieri che sembra più che mai deciso a riprovarci con la Platano.

Roberta da quanto si apprende sarà protagonista e causa anche di una violenta lite tra Pamela e Stefano, la coppia nata al trono over e presente come ospite nella registrazione di mercoledì scorso.

Appuntamento la prossima settimana su canale 5 a partire dalle 14,45, per conoscere e scoprire tutto ciò che è successo nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne.