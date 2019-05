Martedì 21 maggio è avvenuta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne e quanto accaduto negli studi Elios di Roma, verrà trasmesso nel corso della prossima settimana su Canale 5. Il dating show di Maria De Filippi è arrivato alle battute finali e nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Pubblicità

Pubblicità

Stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che la dama bresciana sarà particolarmente arrabbiata con Riccardo, a causa di alcune dichiarazioni fatte dall'uomo a U&D magazine. Il loro rapporto sembra non decollare, tanto che la conduttrice chiederà al cavaliere tarantino di esternare i suoi sentimenti; l'uomo però, ammetterà di non provare amore per Ida e sarà a questo punto che la donna uscirà in lacrime dallo studio, mettendo quindi un punto definitivo alla loro storia.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo si lasciano.

Uomini e donne, registrazione del 21 maggio: Riccardo Guarnieri e Ida Platano ai ferri corti

Lo scorso martedì è avvenuta l'ultima registrazione di questa stagione di Uomini e donne, dove protagonisti, ancora una volta sono stati Ida e Riccardo. Come sappiamo, è stato il cavaliere tarantino a voler richiamare la sua ex fidanzata in trasmissione ma i due, sin dal primo momento, non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Anche nella registrazione del 21 maggio scorso, Ida sarà particolarmente arrabbiata con Riccardo, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni fatte dall'uomo al settimanale di Uomini e donne.

Pubblicità

La dama bresciana inoltre, tornerà ad accusare il Guarnieri che, a suo dire, in queste ultime settimane, non ha fatto nulla per riconquistarla. Stando alle sue parole, i due non si sarebbero mai visti e si sarebbero sentiti poche volte al telefono. Sarà quindi Riccardo ad innervosirsi della situazione e a lasciare temporaneamente lo studio.

U&D, Riccardo non ama Ida, lei abbandona piangendo

Molte le emozioni e i colpi di scena che interesseranno le nuove puntate del trono over di Uomini e donne e che vedremo in onda su Canale 5 nel corso della prossima settimana.

Stando agli spoiler relativi all'ultima registrazione, veniamo a sapere che Ida avrà un confronto anche Roberta Di Padua, con la quale sembrerà alla fine aver chiarito. Dopo il ritorno in studio di Riccardo, sarà Maria De Filippi ad invitare il cavaliere ad esternare i suoi sentimenti. L'uomo, rispondendo ad un'esplicita domanda della conduttrice, ammetterà di non amare Ida, ma comunque di provare qualcosa per lei. A queste parole, la Platano uscirà in lacrime dallo studio, mettendo la parola fine a tutta questa intricata storia.

Pubblicità

Ricordiamo che l'appuntamento con le nuove puntate del trono over di Uomini e donne è per la prossima settimana su Canale 5, a partire dalle 14:45.