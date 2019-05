Oggi 7 maggio, a partire dalle 14,45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over, dove scopriremo tutte le novità riguardanti dame e cavalieri. Dopo l’abbandono di Rocco, avvenuto nel corso della puntata trasmessa ieri pomeriggio, altri due protagonisti sono pronti a lasciare il parterre di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News infatti, veniamo a sapere che anche Michele e Roberta hanno deciso, per motivi diversi, di abbandonare il dating-show di Maria Filippi. Ci sarà inoltre un siparietto trash tra Maria Antonietta e Angela a causa di Marcello.

Attraverso il portale Witty Tv veniamo a sapere alcune anticipazioni riguardanti ciò che verrà trasmesso durante la puntata odierna dedicata al trono over di Uomini e Donne. Dopo le discussioni di ieri tra Riccardo e Stefania, oggi pomeriggio protagonista sarà Roberta Di Padua, al centro dello studio di Maria De Filippi con Armando. Stando agli spoiler, il cavaliere darà un sonoro due di picche alla dama, dicendole apertamente di non essere interessato a lei e, dopo tali parole, Roberta farà un annuncio alla conduttrice, dichiarando la sua volontà di abbandonare il programma.

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, la dama avrebbe giustificato il suo addio per non ben precisati impegni lavorativi anche se il dubbio rimane in quanto, prima di andarsene, ha deciso comunque di conoscere due corteggiatori, giunti espressamente per lei.

Spoiler trono over, puntata odierna: scontro tra Maria Antonietta e Angela

I nuovi arrivati non hanno fatto colpo su Roberta la quale, ferma sulla sua decisione, deciderà di lasciare il trono over.

Oltre a ciò, nella puntata in onda oggi 7 maggio, sarà dato spazio allo scontro tra Maria Antonietta e Angela. Motivo del contendere il cavaliere Marcello. Stando agli spoiler, pare che Maria Antonietta si intrometterà nuovamente nella conoscenza tra il cavaliere e Angela con quest’ultima che, stanca delle intromissioni della rivale, si rivolgerà a lei, chiedendole platealmente di sedersi e di lasciarla vivere il suo momento con Marcello. Un siparietto trash che farà sicuramente divertire anche il pubblico da casa.

Ricordiamo che quanto andrà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 fa riferimento all'ultima registrazione del 1 maggio scorso. Domani è previsto l’ultimo appuntamento settimanale dedicato al trono over dove probabilmente verrà annunciato anche l'abbandono definitivo di Michele, mentre giovedì e venerdì verrà dato spazio al trono classico del dating-show di Maria De Filippi.