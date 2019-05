Si è chiusa ufficialmente la stagione 2018-19 di Uomini e donne. L'ultimo capitolo è stato scritto oggi 31 maggio da Giulia Cavaglià, che ha fatto la sua scelta in diretta negli studi Elios di Roma. Proprio come accaduto nei giorni scorsi per Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche lei è entrata in studio visibilmente commossa, in attesa di fare il nome del suo corteggiatore preferito. Alla fine del suo percorso sono arrivati Manuel Galiano e Giulio Raselli, con i quali la Cavaglià ha trascorso due giorni in villa per togliersi i dubbi rimasti.

Pubblicità

Pubblicità

Con abito rosa chiaro e capelli raccolti, la giovane torinese ha spiegato di essere serena per la decisione presa, ma allo stesso tempo di essere in ansia per la risposta del ragazzo. È quindi arrivato il resoconto dei più bei momenti con Manuel e Giulio, seguito dall'ingresso in studio di ognuno di loro. Il fatto che fosse Giulio il primo ad essere chiamato, ha chiarito che la scelta sarebbe ricaduta sul suo rivale.

Baci in villa per Giulia e i suoi corteggiatori

La puntata odierna del Trono Classico di Uomini e donne si è aperta con l'ingresso in studio di Giulia Cavaglià, che ha rivissuto, faticando a trattenere le lacrime, i momenti indimenticabili del suo percorso televisivo.

Uomini e donne, ultima puntata: Giulia sceglie Manuel

Giulio e Manuel sono riusciti ad emozionarla, pur con i loro caratteri diversi, e a toglierle qualsiasi certezza fino alla fine. Se in un primo momento non sembravano esserci dubbi sulla preferenza per Manuel, tra l'altro da lei già conosciuto all'interno di un locale, poi la situazione si è evoluta a fare di Giulio. A differenza di quanto accaduto ieri per Andrea Zelletta, nel caso di Giulia la scelta era in discussione fino alla fine, soprattutto dopo avere visto le immagini alla villa. Anche in questo caso, infatti, la tronista è sembrata confusa e ha finito per baciare l'uno e l'altro corteggiatore.

Pubblicità

Giulia Cavaglia sceglie Manuel: 'Credo in noi'

Archiviati i video della villa nell'ultima puntata di Uomini e donne, è arrivato il momento della chiamata di Giulio Raselli. A lui Giulia ha comunicato di non averlo scelto. L'annuncio ha lasciato visibilmente affranto il corteggiatore, che è uscito dallo studio tra gli applausi del pubblico. È stata poi la volta di Manuel, anche lui provato dal momento decisivo. Poche e chiare le parole per l'annuncio desiderato: "Non faccio mai trapelare quello che provo, ma tu mi hai insegnato a togliere le barriere e a credere in noi.

Quindi tu oggi sei la mia scelta!" Sorpreso da quella dichiarazione, lui non sapeva cosa aggiungere ed è stata Giulia a condurlo al centro dello studio per la caduta dei petali rossi e il primo ballo insieme da fidanzati. Oltre agli applausi del pubblico, sono arrivati anche i complimenti di Tina Cipollari che non è mai stata la più grande fan di Manuel. L'opinionista si è detta felice per la neo coppia evitando di fomentare le polemiche nel loro giorno più bello.