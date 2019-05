Oggi, 30 maggio è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata speciale di Uomini e donne dedicata ai troni dei più giovani. Dopo Angela Nasti, infatti, anche Andrea Zelletta poche ore fa ha fatto la sua scelta che è ricaduta su Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez.

La puntata è iniziata con l'ingresso in studio di Andrea Zelletta che ha salutato tutti e ha ringraziato i ragazzi della redazione del programma. Fatto questo, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio le due corteggiatrici del tronista, Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska e gli ospiti speciali della puntata: Giulia De Lellis, Angela Nasti e Alessio Campoli.

Subito dopo, la conduttrice ha chiesto alle corteggiatrici di Andrea come si sentissero e poi ha iniziato a mostrare al pubblico tutto ciò che era successo in villa fra Andrea e le sue corteggiatrici. Il tutto è iniziato con l'arrivo in villa dei tre protagonisti di questo trono, seguito poi dalla prima esterna fra Andrea e Klaudia supervisionata da Natalia. Nel corso dell'esterna il tronista e Klaudia sono stati molto bene e si sono anche baciati appassionatamente in giardino.

Conclusa la sua uscita con Klaudia, Andrea è andato da Natalia, finendo per litigare animatamente con lei. Poco dopo però, il tronista ha deciso di far calmare la sua corteggiatrice portandola in SPA e baciando anche lei in maniera molto appassionata. L'iniziativa del tronista, ovviamente, ha fatto andare su tutte le furie Klaudia che dopo aver visto le effusioni della sua rivale con Andrea ha deciso seduta stante di abbandonare la villa. A niente, infatti, sono serviti i tentativi di Andrea di fermarla. Andata via lei, le registrazioni in villa si sono concluse perché il tronista è voluto andare via anche lui.

La scelta

Finiti i video riguardanti la villa, Maria De Filippi ha chiesto a Natalia e Klaudia di lasciare lo studio in attesa che Andrea si decidesse ad annunciare chi era la sua scelta. Uscite le ragazze il tronista ha chiesto di richiamare Klaudia per dirle che lei non era la sua scelta. Si segnala che il momento dedicato a Klaudia è durato diverso tempo, in quanto il discorso fatto dalla corteggiatrice ha emozionato così tanto il pubblico che molti di loro hanno applaudito di più la sua uscita di scena che la scelta vera e propria.

Va detto inoltre che le parole dette da Klaudia hanno fatto commuovere anche il tronista, visibilmente dispiaciuto di non aver potuto scegliere la ragazza. In seguito è stata chiamata in studio Natalia e Andrea l'ha invitata a sedersi su una poltrona rossa per dirle che lei era la sua scelta. Ovviamente, Natalia gli ha risposto di sì e così si è concluso un trono mai veramente iniziato e già delineato fin dall'inizio.