Raitre ha modificato eccezionalmente il palinsesto relativo alle puntate di "Un posto al sole" che andranno in onda da oggi, 20 maggio, a venerdì 24. La soap opera, infatti, verrà trasmessa a partire dalle 20:25 e non più al consueto orario delle 20:45.

In questo modo il terzo canale della Tv di Stato potrà lasciare spazio ad una serie di speciali sulle elezioni europee che si terranno domenica.

Intanto, dalle anticipazioni settimanali si apprende dell'ormai imminente arresto di Prisco, mentre Marina proverà a fermare l'ascesa di Alberto ai Cantieri.

Un Posto al Sole: anticipazioni 20-24 maggio

Giovanna, grazie alla preziosa testimonianza di Constantin, riuscirà ad incastrare e ad arrestare Gaetano Prisco.

Serena e Filippo dovranno decidere come investire il denaro proveniente dalla vendita della villa di Gigi Del Colle: a tal proposito, Roberto li contatterà per fargli un'interessante proposta. In vista del battesimo di Lollo, Guido continuerà a sperare di poter essere scelto come padrino del bambino.

Franco noterà dei comportamenti strani di Ciro in presenza di Angela, e comincerà a sospettare che il giovane possa essersi preso una sbandata per la moglie.

Di fronte ai continui litigi tra Mariella e Salvatore, Bice deciderà di prendere l'iniziativa in merito alla scelta del padrino di Lollo. Filippo cercherà in tutti i modi di convincere Serena della bontà dell'idea di Roberto, ma la donna risulterà piuttosto infastidita dalle insistenze del marito.

Arianna si presenterà al Vulcano con un'arma da fuoco, e questa sua scelta provocherà un bel po' di tensione fra lei e il marito. Franco deciderà di affrontare Ciro per chiarire una volta per tutte la situazione relativa alla sua infatuazione per Angela.

Alberto si confronterà con Clara per mettere in chiaro la natura del loro rapporto. Marina, sempre più infastidita dalla presenza di Palladini ai Cantieri, proverà ad attuare un piano per fermarlo. Arianna affermerà di non essere disposta a rinunciare a tenere con sé il revolver al Vulcano, anche se Andrea le ribadirà di non essere affatto d'accordo. Ornella e Raffaele riceveranno una sorpresa tanto inattesa quanto gradita.

Patrizio sembrerà piuttosto frenetico, e questo suo strano comportamento potrebbe nascondere qualcosa.

Ad ogni modo, il ragazzo riuscirà comunque ad ottenere il meritato successo al Vulcano, dopodiché andrà a far visita a Diego nella sua nuova casa. Marina proverà ad ottenere l'appoggio di Roberto nella sua battaglia contro Alberto, ma l'uomo si rifiuterà di spalleggiarla. Infine i genitori di Nadia manifesteranno l'intenzione di andare a Napoli, ma poco dopo Renato scoprirà le bugie dette dalla donna e non ne sarà affatto contento.