Una nuova puntata del Grande Fratello 16 tornerà in onda questa sera su Canale 5 con la conduzione di Barbara D'Urso e la partecipazione di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Ci sarà molta 'carne al fuoco' in un appuntamento che promette scintille, sia per quanto accaduto in settimana tra i concorrenti, che per gli ospiti della diretta.

Tra di essi il più atteso è senza dubbio quello di Mila Suarez, eliminata lo scorso lunedì ma decisa ad un nuovo confronto con Francesca De Andrè a causa delle dichiarazioni rivoltole il passato. La nipote di Faber si troverà al centro di nuove discussioni, quando verrà chiamata a vedere nuove foto del suo fidanzato Giorgio. Difficile credere, che venga data la possibilità di entrare nella Casa a Eliana Michelazzo: la discussa manager di Pamela Prati ha chiesto di potersi isolare dal mondo proprio partecipando al reality ma tale ipotesi è stata prontamente smentita da Mediaset.

Anticipazioni Grande Fratello: la richiesta di Eliana Michelazzo

Grande Fratello anticipazioni: scontro tra Mila e Francesca

Le anticipazioni della settima puntata di oggi del Grande Fratello 16 si aprono con l'ennesima serata difficile per Francesca De Andrè, la concorrente più discussa di questa edizione. Dopo la sua eliminazione, Mila Suarez ha raccontato di essersi rivolta ai suoi avvocati per capire se ci fossero le condizioni di una denuncia contro la De Andrè. Ad essere chiamati in causa sono stati ancora i sospetti di razzismo e bullismo, dei quali si sarebbe macchiata la nipote di Faber.

Questa sera, Mila potrebbe rientrare nella Casa proprio per un confronto con la sua nemica e in tal caso le scintille tra loro saranno inevitabili. Francesca avrà però anche un altro problema da affrontare: dopo le immagini del suo fidanzato insieme a Rosy Zamboni, questa sera le verranno mostrati alcuni scatti inequivocabili di Giorgio Tambellini in compagnia di una ragazza mora. Non ci saranno dubbi sulle intenzioni della coppia, dato che è stata immortalata durante un bacio appassionato.

La puntata odierna del GF16 sancirà anche il nome del nuovo eliminato che verrà scelto tra Erica Piamonte, Gaetano Arena, Michael Terlizzi e Serena Rutelli.

Smentito l'ingresso di Eliana Michelazzo al Grande Fratello 16

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la richiesta di Eliana Michelazzo di entrare nella Casa del Grande Fratello 16. Dopo avere dichiarato di non avere mai visto Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato di Pamela Prati, la manager ha aggiunto: "Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all'estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello".

Ma tale possibilità è stata prontamente smentita dai vertici Mediaset che attraverso un comunicato ufficiale hanno dichiarato come l'ipotesi di Eliana nei panni di concorrente non sia mai stata presa in considerazione. Resta invece da capire se la Michelazzo sarà comunque presente in studio per fare la sua proposta, che però verrà sicuramente rifiutata.