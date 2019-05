Da settimane nel mondo del Gossip non si parla d'altro: delle presunte nozze (poi annullate) di Pamela Prati con Mark Caltagirone e, di conseguenza, dell'esistenza o meno del fantomatico fidanzato della showgirl. Tra scoop più o meno veritieri, sospetti e polemiche, la verità non è mai stata svelata del tutto.

Pubblicità

Pubblicità

In realtà, qualcosa sarebbe cambiato qualche ora fa, quando una delle agenti della Prati avrebbe raccontato finalmente la sua versione dei fatti.

Eliana Michelazzo, quando nelle scorse settimane era stata ospite del programma "Live-Non è la D'Urso", aveva sempre difeso a spada tratta la sua assistita, dicendo di aver conosciuto e aver visto diverse volte Marco Caltagirone. Allo stesso tempo aveva ribadito che il matrimonio sarebbe stato celebrato quando la soubrette si sarebbe sentita meglio.

Caso Prati, Eliana Michelazzo avrebbe ammesso di aver mentito in Tv - bitchyf.it

Inoltre, quando durante una puntata del suo show Barbara D'Urso era stata contattata telefonicamente da un uomo che aveva affermato di essere Caltagirone, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non aveva smentito affatto le affermazioni del presunto compagno di Pamela Prati.

Successivamente, finita in una vera e propria bufera mediatica e accusata di aver nascosto la verità, avrebbe perso diversi clienti della sua agenzia. Adesso sembra che la donna abbia deciso di rendere pubblica la sua versione dei fatti, rilasciando un'intervista durante la registrazione dell'appuntamento di "Live-Non è la D'Urso" che andrà in onda mercoledì prossimo, nella quale avrebbe ammesso dell'inesistenza di Caltagirone.

Pubblicità

Eliana Michelazzo su Caltagirone: 'Credo non esista'

Il sito di gossip Dagospia e anche voci interne a Mediaset hanno lanciato un'indiscrezione secondo cui Eliana Michelazzo avrebbe finalmente detto la sua verità alla trasmissione serale di Barbara D'Urso. In sintesi, l'agente avrebbe ammesso che secondo lei Mark Caltagirone non esisterebbe, dichiarando: "In Tv ho mentito, non ho mai incontrato Caltagirone, l'ho visto solo in un video in cui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo".

Inoltre, in merito alla voce dell'uomo che aveva telefonato allo show di Canale 5 affermando di essere il fidanzato della Prati, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe aggiunto che era differente rispetto a quella da lei conosciuta, ammettendo al contempo: "A questo punto credo non esista". Proseguendo nel suo sfogo, la manager romana avrebbe dichiarato di essere rimasta anche lei vittima di un raggiro molto simile, avendo da 10 anni un "fidanzato fantasma", di nome Simone Coppi, che le ha sempre mandato regali, foto e fiori: "Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime - avrebbe detto la quarantenne a Barbara D'Urso - ho capito che non esiste".

Pubblicità

Infine avrebbe parlato del suo attuale stato d'animo: "Ho paura, dovrei andare all'estero, o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello".