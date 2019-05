La nota serie televisiva Una vita riserva diverse novità interessanti. Alcune anticipazioni delle prossime puntate riguardano Blanca, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez, la quale dubiterà da subito di aver dato alla luce una bambina. Blanca verrà svegliata da una sconosciuta, che le farà vedere il corpo senza vita di una neonata, ma la donna sarà convinta di aver partorito un maschio.

Pubblicità

Pubblicità

Poi la Dicenta non verrà creduta da nessuno, soprattutto da Diego. In seguito Blanca sarà consapevole che qualcuno ha scambiato Moises, suo figlio, con una neonata ormai senza vita.

Diego non crede a Blanca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Diego non crederà alla versione di Blanca e sarà convinto che la forte angoscia per aver perso la sua bambina abbia causato una forma di 'pazzia' nella donna. In seguito Blanca farà di tutto per dimostrare che in realtà ha partorito un maschio.

Una Vita, anticipazioni: Blanca punterà un tagliacarte alla gola di Diego.

Successivamente Diego insieme a Samuel organizzerà una sorta di funerale per la bambina morta di Blanca, ma la donna non si farà convincere e rimarrà della sua opinione. Intanto Blanca dubiterà sempre di più di sua madre Ursula. Nel frattempo la Dicenta non avrà nessun sostegno o appoggio, neanche dalla sua amica Leonor, che penserà che la donna stia solamente soffrendo molto per il lutto che l'ha appena colpita.

Blanca contro Diego

Diego continuerà ad essere convinto delle sue idee e durante un dialogo con la Dicenta non crederà nuovamente alle sue parole.

Pubblicità

Per tale ragione Blanca sarà talmente turbata e sconvolta che aggredirà Diego, puntandogli un tagliacarte alla gola. Successivamente Blanca si scuserà con l'Alday e avrà un chiarimento con l'uomo. Poi la Dicenta per evitare di essere vista da tutti come una pazza, fingerà di aver accettato il lutto per la sua bambina e accetterà di partecipare ad una festa in suo onore, organizzata appositamente per farla riprendere al meglio. Blanca in realtà sarà ancora totalmente convinta dei suoi ricordi e dalla sua versione dei fatti.

A tal proposito, durante la festa, la donna avrà occasione di parlare con la sua amica Leonor e spiegarle la vera situazione. Nel frattempo, all'evento organizzato per Blanca parteciperà anche Samuel. Poi la donna prenderà un'importante decisione. La Dicenta non vorrà perdere tempo nelle ricerche di Moises, per tale ragione deciderà improvvisamente di lasciare Diego per proseguire le indagini per ritrovare il suo bambino.