Appuntamento stasera con la semifinale della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, che in termine di prima serata si scontrerà con l'Eurovision Song Contest su Rai1, che vede in gara per l'Italia Mahmood).

Dopo l'eliminazione di Umberto, Giordana, Rafael, Tish, Alberto e Vincenzo si giocheranno il tutto per tutto per approdare nella finale che si svolgerà tra sette giorni.

Pubblicità

Pubblicità

Anche questa settimana la gara si giocherà a "gironi"; ognuno di essi verrà giudicato, distintamente, dalla giuria speciale, dai professori e dal televoto e ogni volta decreterà il salvataggio di un concorrente facendolo accedere direttamente alla fase finale. Durante l'ultimo girone, invece, ci sarà un duello tra gli ultimi due concorrenti in gara, che verranno aiutati, durante la sfida, dai propri compagni che hanno già conquistato l'accesso in finale.

Amici: stasera in scena la semifinale

La giuria speciale

Dopo la partecipazione, settimana scorsa, di Gerry Scotti, Maria Venier ed Emma Marrone, questa settimana ci sarà un'altra giuria speciale composta da Antonella Clerici, Romina Power, J-Ax e Sabrina Ferilli.

L'ospite speciale che, invece, duetterà con i ragazzi sarà Renato Zero.

L'appuntamento è per stasera, a partire dalle 21.10, su Canale e con la diretta della puntata, minuto per minuto, qui su Blasting News.